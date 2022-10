(Por Juliana Ricaldoni) El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, consideró hoy que el proyecto de Presupuesto 2023 de la provincia mantiene el objetivo de poder incrementar la inversión año a año en todas las áreas y dejar en claro la idea de la existencia de "un Estado presente".

En diálogo con Télam, el funcionario señaló que la iniciativa enviada por el gobierno de Axel Kicillof a la Cámara de Diputados contempla gastos por $6,9 billones y la Ley Impositiva que se pretende aprobar determina incrementos tributarios por debajo de la inflación.

El proyecto además, prevé un déficit primario de $81.000 millones y un déficit financiero de $249.000 millones, e incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera y en moneda local por $168.062 millones.

Télam:-¿Cuáles son los principales ejes del Presupuesto?

Pablo López: -Desde que asumimos, nos planteamos el objetivo clave de poder incrementar la inversión que hace el Estado en todas las áreas de la provincia: rutas, obras, escuelas y hospitales. Estamos profundizando esa línea.

En 2019, recibimos un Presupuesto en el que los gastos de capital representaban un 4% del total. El objetivo para el año próximo es llegar al 8%. Cuando desagregas ese número, tiene incorporado todas estas áreas: salud, educación, seguridad, servicios penitenciarios, obras.

Otro eje está asociado a la convicción que tenemos como Gobierno sobre el rol que tiene que tener el Estado en cuanto a infraestructura y a apoyo a los sectores productivos para generar también mayor inclusión social. Por ello, seguimos fomentando e incrementando el crédito presupuestario para los programas productivos, de generación de empleo y los que tienen que ver con generar mayor inclusión social.

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con seguir avanzando en la reducción de la brecha de género y que la cuestión ambiental esté transversalmente.

T:-También destinaron $1.827 millones para Educación.

PB:-En términos de participación en Presupuesto, vamos a estar acercándonos mucho al 30%. La gestiones previas a la anterior, como la de Daniel Scioli, destinaban en educación el 30% del Presupuesto. Con María Eugenia Vidal eso se cayó y en 2019 fue menos del 27%.

Más allá de inversiones en materia salarial y en programas para la cuestión educativa, también está la inversión en infraestructura escolar y equipamiento. Si lo comparamos en términos reales con el Presupuesto 2019, se multiplica por 6 lo que se destina a la inversión en la mejora en infraestructura escolar, que incluye la construcción de escuelas nuevas y el mantenimiento o arreglo de las existentes.

T:-¿El Presupuesto incluye pautas salarial?

PB:- No me gusta hablar de pauta salarial porque ésta se define en paritarias. Cuando en el Presupuesto definimos el gasto en personal, estamos marcando un rumbo y una proyección. El objetivo que tenemos es que el salario no pierda (poder de compra). A diferencia de la gestión anterior, cuando el salario cayó entre un 20 y un 30% según el sector, nosotros venimos sosteniéndolo. El objetivo es que el salario no pierda contra la inflación y que, en la medida de lo posible, que se recupere.

T:-¿Se mantiene la inversión en infraestructura?

PL:-Sí. Tenemos la convicción de que el Estado debe generar la infraestructura que tanto hace falta, pero también acompañar e incentivar la producción, la creación de empleo, con programas vinculados a las capacitaciones y a la formación para poder acceder a mejores a mejores empleos sobre todo para los más jóvenes.

También se hace foco en la inclusión social, a través de los programas de Desarrollo de la Comunidad, que se vienen reforzando de manera notoria.

Es una concepción muy clara: el Estado tiene que estar presente para mejorar la vida la calidad de vida de los bonaerenses. En ese rumbo estamos y seguiremos el año que viene. Ello se plasma en este proyecto.

T:-¿Por qué no se incluyeron el Fondo de Infraestructura Municipal y el de Seguridad, como piden los intendentes?

PL:-El Presupuesto contempla tanto obras, como políticas de seguridad en toda la provincia. Después, se irá viendo cómo se avanza la negociación con el en el Poder Legislativo y estaremos abiertos a la discusión y al debate.

T:-¿De cuánto es el pedido de endeudamiento y para qué se va a usar?

PB:-Este Presupuesto tiene un leve superávit económico. Eso es un buen dato. Cuando vamos al resultado primario, donde ya incluimos los gastos de capital, tenemos un déficit que está en torno al 1,2% de los ingresos totales.

El endeudamiento está asociado a poder afrontar las obligaciones de deuda y el gasto de capital. El objetivo es poder administrar las obligaciones de deuda y tener los recursos para hacer las inversiones. Estamos apelando a fuentes de financiamiento que nos den la tranquilidad de no poner en riesgo una estructura presupuestaria saludable como la que tenemos.

Eso implica profundizar el camino de trabajo con los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID y CAF), que proveen financiamiento a bajo costo y asociado a proyectos específicos de infraestructuras. Son créditos que tienen plazos muy largos de evolución. Por otro lado, hay endeudamiento en pesos en el mercado local.

T:-¿Ustedes creen que es riesgoso tomar crédito en dólares?

PB:-Sí, sobre todo para una provincia que no genera dólares. Tener un endeudamiento en moneda extranjera pero asociado exclusivamente a los bancos de desarrollo que tienen otras facilidades y que el resto sea moneda local, nos permite manejar una estructura de financiamiento sostenible.

T:-¿Haber refinanciado la deuda en dólares le dio aire a la provincia para invertir en todas estas áreas sociales en el marco de la crisis?

PB:-Totalmente. Se pudo cambiar la estructura del Presupuesto que, en definitiva, significa cambiar las prioridades. Se destinaba cerca del 20% de los recursos a servicios de deuda y hoy se destina menos del 5%. Eso implica poder mejorar la inversión en educación y salud.

La reestructuración de la deuda en moneda extranjera nos permitió un alivio muy importante. En las condiciones originales, el año que viene hubiéramos tenido que pagar U$S 1.600 millones. En las actuales tenemos que pagar menos de US$ 400 millones.

Hay más de $200.000 millones que permiten invertir en lo que necesitan los bonaerenses. Es parte de una decisión política que planteó el gobernador al inicio de la gestión, que tenía que ver con dar cuenta las necesidades que hay en la provincia y que el Estado pueda dar respuestas a esas necesidades.

T:-¿Cuándo esperan que se trate ahora los proyectos?

PL:-La agenda la define el Poder Legislativo. Supongo que irán los distintos ministros que se llamen. Nosotros quedamos a disposición para responder preguntas, para aclarar o brindar la información que haga falta y ayudar a la discusión o al debate. Deseamos que pueda llegarse al consenso necesario para que se aprueben.

T:-¿Desearían que se apruebe a principios de diciembre?

PL:-Solo esperamos que la discusión sea fructífera y que se llegue a un consenso. El año pasado se aprobó a fines de diciembre, sería bueno que se pudiera probar antes, fines de noviembre o principios de diciembre. Pero hay que dejar que se pueda dar la discusión por los carriles institucionales.

(Télam)