El Gobierno recibirá en las próximas horas del FMI fondos por 740 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) para cancelar el próximo viernes el pago de intereses de la deuda externa con el ese organismo, según dejaron trascender fuentes del Palacio de Hacienda. Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) en DEG quedaron en cero, por el pago de parte de los vencimientos de junio

El gobierno publicará un decreto para recibir del Fondo dinero que provendría de saldos que otros países del FMI no usan, según las explicaciones extraoficiales. Después de las próximas elecciones llegará el desembolso de US$ 7.500 millones para reforzar las reservas. El pago de intereses del próximo viernes es el último hasta el 21 de septiembre, cuando vencen otros US$ 920 millones

El acuerdo técnico que alcanzaron la Argentina y el FMI prevé que el próximo desembolso también sirva para cancelar ese pago. El ministro de Economía, Sergio Massa, busca que con la quinta y la sexta revisión técnica, el Fondo dejará de ser un elemento que pueda impactar en la recta final de su campaña electoral. LMD/GAM NA