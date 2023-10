Marcelo Pasciuto, presidente de las líneas de colectivos del Area Metropolitana 57, 60 y 168, aseguró que la situación de faltante de combustible de las estaciones de servicio "no se traslada al servicio público" y garantizó la "normalidad en la prestación del servicio"

"El abastecimiento de combustible en el transporte público es normal. Hasta hoy es normal y se pueden garantizar los servicios hasta lunes o martes sin problema", aclaró en diálogo con Noticias Argentinas. "Nosotros tenemos tanques de 50.000 litros y a medida que se va consumiendo se va recargando, y la provisión es normal para el transporte público de colectivos", agregó. Pasciuto indicó que las condiciones están dadas para "garantizarle a los usuarios que el servicio no va a tener ningún tipo de problema". El titular de las líneas que conectan Escobar y Pilar con CABA detalló que el transporte público esa preferentemente gasoil premium. Aclaró que no se consume nafta por lo que "el servicio público no se ve afectado". El sector se maneja de forma directa con las petroleras. "Hay una provisión normal, ninguna petrolera nos informó de alguna anormalidad. Tenemos un diálogo fluido con las petroleras que nos expenden de forma directa y el flete lo hace la propia petrolera". Pasciuto, que entre las tres líneas maneja una flota de casi 650 unidades, detalló que años anteriores, ante faltante de crudo "sí hubo dificultades" pero advirtió que "no es la actual situación". ECO/JC NA