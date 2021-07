El barril de petróleo registró hoy una leve suba en Nueva York como consecuencia de la fuerte caída de los inventarios de crudo en los Estados Unidos, amortiguada por los temores ante la suba de casos de coronavirus en varias zonas del mundo.

En el New York Mercantil Exchange (Nymex), el barril de la variedad WTI ganó 1% y cerró en US$ 72,40; mientras que, en Londres, el tipo Brent subió 0,3% y se pactó a US$ 74,70.

El crudo de referencia estadounidense se vio beneficiado por una caída de 4,1 millones de barriles en los inventarios del país durante la semana pasada, una caída mayor a lo que esperaban los analistas.

Con 435,6 millones de barriles, los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. están aproximadamente 7% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año.

MIRÁ TAMBIÉN El Bitcoin cerró su octavo día consecutivo de suba de precio por primera vez en 2021

Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.5 millones de barriles diarios la semana pasada, 0,6 millones de barriles diarios menos que la anterior.

En plena temporada de verano, hay más viajes por carretera y avión, por lo que las expectativas de demanda se mantienen estables frente a los temores por el repunte de infecciones de coronavirus que agitaron el mercado la semana pasada.

Los inversores parecían hoy dejar de lado los temores por la propagación de la variante Delta de la Covid-19 y estuvieron más pendientes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que mantuvo sin cambios los tipos de interés, cercanos al 0%, a pesar del repunte de la inflación, que en junio se situó en 5,4%, la mayor en trece años. (Télam)