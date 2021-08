La cotización de la soja subió US$ 0,5 en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz y el trigo presentaron bajas en la mayoría de sus posiciones.

Por la soja con entrega contractual y para fijaciones las ofertas fueron de US$ 342 por tonelada, con un aumento de US$ 0,5 respecto al viernes pasado, mientras que en moneda local el precio fue de $ 33.180.

Además, la entrega entre agosto y septiembre se comercializó a US$ 342; octubre, US$ 344; y noviembre, US$ 345 por tonelada.

En tanto, el maíz con entrega disponible se pactó a US$ 180, y la entrega contractual se ubicó en US$ 185, US$ 10 por debajo de la rueda del viernes.

Asimismo, el contrato septiembre operó a US$ 190, con una merma de US$ 10; octubre tuvo un descenso similar hasta los US$ 195; y noviembre y diciembre cayeron US$ 5, en US$ 200.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, la entrega entre marzo y mayo del 2022 se ubicaron en US$ 190, US$ 5 menos que en la ronda previa; y las entregas en junio y julio a US$ 175, una reducción de US$ 2 sólo para el caso de junio.

Por su parte, por trigo con entrega contractual y por el mes de septiembre se ofrecieron US$ 225, una caída de US$ 5 respecto a la jornada previa.

La oferta para descargar entre noviembre y diciembre de 2021 alcanzó los US$ 220, US$ 10 por debajo de la rueda del viernes; enero de 2022 cayó US$ 13 hasta los US$ 222; febrero en US$ 225/t, un declive de US$ 10.

Por último, el girasol con entrega inmediata alcanzó los US$ 380, un incremento de US$ 30 respecto al viernes, mientras que las entregas entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se mantuvieron en US$ 350 por tonelada.

(Télam)