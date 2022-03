Los precios del trigo y el maíz cerraron hoy en el mercado de Chicago con caídas en sus contratos de mayo y subas en el resto de las posiciones, mientras que la soja ganó más de US$ 2, en US$ 623,36 la tonelada.

De esta manera, el contrato de mayo de la soja avanzó 0,32% (US$ 2,02) hasta los US$ 623,36 la tonelada, y el de julio lo hizo por 0,38% (US$ 2,39) para posicionarse en US$ 616,83 la tonelada.

Los subproductos de la soja mostraron resultados disimiles, con un incremento del aceite del 1,12% (US$ 18,30) a US$ 1.643,30 la tonelada, y una merma en la harina del 0,93% (US$ 4,96) para concluir la jornada a US$ 525,57 la tonelada.

De esta forma, el aceite volvió a ser el principal sostén del precio de la soja, como parte de la fortaleza general del mercado oleaginoso, indicó la corredora de granos Granar.

El trigo en su contrato de mayo, en tanto, retrocedió un 0,08% (US$ 0,37) que lo ubicó en US$ 410,89 la tonelada. Sin embargo, el resto de las posiciones cerraron con ganancias.

En ese sentido, se volvieron a imponer como argumentos alcistas "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, que restringe el comercio desde Ucrania al tener todos sus puertos paralizados (con muchas instalaciones destruidas) y que, de prolongarse, pone en riesgo las labores de cosecha de la nueva campaña", destacó Granar.

En forma similar, el maíz en su contrato más cercano también finalizó con guarismos negativos, tras retroceder 0,42% (US$ 1,28) y posicionarse en US$ 296,44 la tonelada, pero el resto de las posiciones ajustó con avances en sus cotizaciones.

Los altibajos fueron el resultado de que "el mercado osciló entre las buenas perspectivas vigentes para la segunda cosecha de Brasil y la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, que pone en riesgo las siembras 2022/2023 en suelo ucraniano", señaló la consultora. (Télam)