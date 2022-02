El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, sostuvo hoy que los censos deben "evolucionar" con la sociedad y las demandas de información de la misma respecto a cuestiones de género, entre otras, y remarcó la importancia del relevamiento para obtener "información estructural" sobre el país.

"Los censos tienen que ir evolucionando a medida que evoluciona la sociedad. En el censo de 2010 la temática de género, la demanda de información al respecto, no tenía la intensidad que tiene hoy. No ponerlo ahora sería no estar reconociendo que hay una demanda social que la estadística tiene que empezar a mostrar", indicó Lavagna en declaraciones a radio Nacional.

En este sentido, el funcionario puntualizó que la tarea del organismo es "cómo mostrar lo más desagregado que se pueda la diversidad que hay en el país".

Por otro lado, Lavagna puso de relieve la importancia del censo para el país, ya que del mismo se obtiene "información muy estructural de cómo es la sociedad argentina, cómo está compuesta, las virtudes, las falencias y dónde hay que trabajar".

"Es información muy relevante para todos, no sólo para un Gobierno, sino para la vida cotidiana de todos", destacó.

Por primera vez, el censo que se realizará este año podrá completarse de manera digital con un formulario de preguntas desde la página web del organismo.

El mismo estará disponible desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, día en que el censista pasará por los domicilios y, en el caso de que se haya optado por esta metodología, se le tendrá que proveer un código del completamiento del censo.

"Esto va agilizar mucho el operativo. También aquellas personas que teman abrir la puerta por tema de seguridad o por la pandemia, le damos esta herramienta para poder ser reconocido y contado", agregó Lavagna.

Por último, el funcionario nacional indicó que si bien el censo se apoyará sobre la estructura educativa, como suele hacerlo, para poder hacer las visitas a los hogares, unos 150.000 voluntarios se anotaron para participar del relevamiento. (Télam)