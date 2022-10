El diputado del PRO Luciano Laspina afirmó esta tarde que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo "se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe".

A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.

Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que "a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal".

El diputado pidió a los legisladores del FDT que "no asusten a la gente con el miedo al cambio. Yo les digo que no lo van a lograr porque la gente tiene pánico del 'status quo', de la inflación que no para de subir, de la pobreza, de la falta de empleo, de la inseguridad".

En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa "84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia" que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.

Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que "este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina"

Agregó que "se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento". (Télam)