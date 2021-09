Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cerraron hoy en US$ 43.178 millones, luego del giro de US$ 1.880 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el primer pago de capital de la deuda por US$ 44.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aún así, después de tres jornadas de ventas, el BCRA cerró el día en saldo neutro en el mercado cambiario, en un mes de baja oferta de dólares por el fin de la cosecha gruesa en el sector agropecuario.

"La oferta hoy acompañó la demanda y no fue necesaria la intervención del BCRA. Las operaciones se van normalizando, manteniendo los mismos volúmenes de pago de importaciones en los últimos meses", confirmaron a Télam fuentes de la entidad.

"En septiembre es normal que el BCRA asista con ventas para compensar", agregaron.

En ese sentido, el Central acumula unos US$ 6.500 millones en compras en el mercado de cambios en 2021, niveles muy superiores al de años previos, el peor de ellos el 2018 cuando para esta época del año se llevaban ventas por casi US$ 16.000 millones.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que sólo hubo un año (2012) de los últimos 11 en el que el Banco Central no haya tenido un saldo vendedor, a un promedio de ventas por US$ 950 millones.

A esto hay que sumar las históricas tensiones en el frente cambiario durante los períodos electorales en la Argentina. (Télam)