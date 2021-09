Las exportaciones totales sumaron durante el primer semestre del año 35.000 millones de dólares, lo que representó un incremento del 28,4% respecto a enero-junio del año pasado, y el mayor monto de facturación respecto a igual período del 2018.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos brindó el informe sobre "Complejo exportadores" para el primer semestre del año, en el que se tiene en cuenta el total facturado en el período y no las cantidades.

En este marco "el mayor valor alcanzado, al menos, desde 2018 lo que se explica mayormente por el incremento en el precio de los principales productos agropecuarios desde mediados del 2020", destacó un informe suministrado hoy por el Ministerio de Economía en base a los datos del Indec.

En cuanto a los complejos exportadores, los 10 principales, soja, maicero, automotriz, triguero, carne y cuero, oro y plata, pesquero, girasol y cebada, representaron el 78% del total en términos de valor.

El girasol fue el que mostró un mayor incremento en su facturación, con el 82% interanual y la única caída fue en trigo 2,5%), pero por una baja de la cantidad vendida.

Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, con US$ 4.955 millones, China con US$ 2.736; Estados Unidos con US$ 2.282; India US$ 1.860 millones, Chile con US$ 1.739 millones, y Vietnam con US$ 1.631 millones, entre otros.

El biodiesel resultó el rubro con el incremento más importante, 190% respecto del primer semestre del 2020.

El complejo sojero (poroto, harina y aceite) continúa siendo, por lejos, el principal sector de exportación con US$ 11.900 millones, casi el 34% del total exportado por el país.

En el primer semestre de 2021, los productos agropecuarios y agroindustriales representaron el 68,2% del total exportado por el país en términos de valor, y le siguió en en importancia el complejo automotriz con un 8,6%.

El informe presenta un resumen donde desagrega las evoluciones en cantidades para un grupo de productos. Entre ellos se destaca que durante el primer semestre, el trigo cayó un 22% respecto del mismo período de 2020, el maíz un 13% y el poroto de soja un 57%.

Entre los que subieron las cantidades se destaca la harina de soja, con el 18%, el biodiesel, 116%, y el aceite de soja, 24%. (Télam)