La captura y exportación de langostinos trepó de 30.000 toneladas en 2003 a 190.000 en 2021, con picos de 250.000 toneladas, con lo cual creció entre cinco y siete veces en 18 años, y significó el año pasado ingresos por US$ 1.200 millones al país.

"La pesquería de langostinos se multiplicó en los últimos 18 años. Y las exportaciones a la par también. En el global de las exportaciones pesqueras pasamos de US$ 700 a US$ 2.000 millones. Y la mayor parte de ese crecimiento, US$ 1.200 millones, fue a raíz del langostino", explicó a Télam el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, quien subrayó que "se capturan más langostinos porque se pesca mejor, no porque se pesca de más".

Asimismo, destacó que la industria está "ante un escenario en que hay zafras que son notablemente más grandes", porque indicó que en los últimos años se adoptaron "criterios de sostenibilidad que son la clave para pescar bien y se pesca más".

Subrayó que "en estos años se incluyeron un conjunto de regulaciones para seguir mejorando el modo en que pescamos", porque remarcó que el objetivo es "pescar más de la mano del perfeccionamiento de las medidas regulatorias".

"Además estamos desarrollando la acuicultura. Creamos hace un año y medio por primera vez una Dirección Nacional de Acuicultura. Y obtuvimos por primera vez un presupuesto para poder apoyar a las provincias en los desarrollos locales, con una política ultra federal", afirmó el secretario.

Puntualizó que se trata de "un circuito productivo que puede generar miles de puestos de trabajo e inversiones en todo el país". (Télam)