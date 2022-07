Las exportaciones argentina de bienes crecieron durante junio un 20,3% interanual y alcanzaron niveles récord al totalizar US$ 8.432 millones, destacó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

De esta manera, Argentina logró durante tres meses consecutivos mantener sus envíos al exterior por encima de los US$ 8.000 millones por primera vez en la historia.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), "todos los grandes rubros exportados crecieron en junio", señaló la Cancillería en un comunicado.

Se destacaron los envíos de manufacturas de origen agropecuario (MOA), que continúan en máximos históricos, y también las de origen industrial (MOI), que en junio alcanzaron el mayor nivel para ese mes desde el año 2013 y las mayores cantidades para un mes de junio desde 2014, con un crecimiento de 17,8% en relación a junio del año pasado (13% en precios y 4 % en cantidades).

Por otra parte, se registró un fuerte aumento de las exportaciones de combustibles y energía, impulsadas por una suba del 70% en los precios de los productos y, en menor medida, por un crecimiento de las cantidades del 12%.

Así, el acumulado en el primer semestre se ubicó en US$ 44.377 millones, lo que representa un nivel récord para ese período con un crecimiento del 25,5% con respecto a enero-junio de 2021 y un 12% por encima del récord previo de enero-junio de 2011.

Por su parte, las importaciones de junio también tocaron un máximo histórico al alcanzar los US$ 8.547 millones, con un crecimiento interanual del 44,6%, resultado de "un mayor incremento de los precios calculado (26,4%) que de las cantidades (14,6%)", precisó la Cancillería.

"Los valores importados representan un nuevo máximo histórico explicado, fundamentalmente, por el incremento en los precios de combustibles y lubricantes", puntualizó el informe.

El incremento de las compras externas de combustibles y lubricantes adicionó US$ 1.192 millones al total importado durante junio.

Así, las compras de combustibles y lubricantes fueron las que más crecieron y casi triplicaron el valor de junio de 2021, al pasar de US$ 761 millones a US$ 1.953 millones.

En este rubro el incremento de los precios de importación fue de 119%, nivel máximo en términos históricos.

Las importaciones de bienes intermedios también tuvieron un fuerte incremento en los precios del 25% y sumaron US$ 645 millones adicionales respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las compras de bienes de capital crecieron 30% con una suba en cantidades del 26%.

Así, en el primer semestre las importaciones totalizaron US$ 41.284 millones, "conformando el valor histórico más alto para un primer semestre", lo que dio lugar a un saldo comercial negativo de US$ 115 millones en junio, aunque en los primeros seis meses el superávit acumulado es de US$ 3.093 millones.

(Télam)