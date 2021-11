Las exportaciones de energía eléctrica alcanzaron en los primeros nueve meses del año los 2.930,6 gigavatios hora, y ya superaron al récord registrado en todo 2020, según las cifras más recientes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De acuerdo con los números que maneja la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entre enero y septiembre de este año ingresaron divisas al país en exportaciones de energía eléctrica por US$ 592,76 millones a un precio promedio de US$ 202,26 por megavatio hora (MWh).

Este número también resultó un récord histórico para el sector por la bajante hídrica que se registra en Brasil este año y que provocó una demanda mucho más elevada que la habitual, con lo cual se espera que el ingreso de divisas pueda llegar a los US$ 1.000 millones.

En septiembre, la demanda brasileña de 898 GWh y representó casi un tercio de los 2.930,6 GWh acumulados en nueve meses, y así se superó el máximo histórico de 2.700 GWh obtenido a lo largo de todo el año pasado.

Los 898 GWh exportados a Brasil, a un valor promedio de US$ 287,1 el MWh, significaron un ingreso de divisas de US$ 257.815.800.

El mes previo, agosto, ya había registrado una demanda importante del país vecino, de 675,5 GWh, que sumados a los 4,1 GWh exportados a Uruguay, se completó una oferta de 679,6 GWh a un valor promedio de US$ 236,3 el MWh, que totalizó un ingreso de US$ 160.589.480.

El 2021 arrancó con una demanda de exportación de 521,1 GWh, de los cuales 489,7 GWh fueron de Brasil y 31,4 GWh de Uruguay, con un valor promedio de US$ 166,6 el MWh, totalizaron los US$ 86.815.260.

En febrero se mantuvo alta esa demanda, por 498,9 GWh (495,2 de Brasil y 3,7 de Uruguay) a US$ 85,6 el MWh generó ingresos por US$ 41.935.440.

Pero para marzo hubo un descenso y se exportaron 72,6 gwh (61,8 a Brasil y 10,8 a Uruguay) a un valor de US$ 82 el MWh, dejando un saldo de US$ 5.953.200; y en abril bajó más aún a 12,2 GWh (7,2 Brasil y 5 Uruguay) al mismo valor del mes anterior, que adicionaron US$ 1.000.400 a la cuenta exportadora.

Mayo fue un mes particular, sin exportaciones de energía eléctrica, pero en junio se retomaron los envíos por 87 GWh únicamente a Brasil, con un valor promedio que aumentó a US$ 138,2 y así se tradujo en ingresos por US$ 12.023.400.

Finalmente, en julio se volvió a incrementar la demanda, que significó el envío de 161,2 GWh a Brasil a un precio que trepó a US$ 165,2 y significó divisas por US$ 26.630.240 para el país. (Télam)