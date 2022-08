Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 24,7% interanual en junio, lo que representa el mejor registro para este mes de toda la serie iniciada en 2010, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

En el sexto mes del año se exportaron US$ 2.996 millones, precisó en un comunicado la cartera económica provincial, que destacó además que la cifra fue 64,2% superior a junio de 2019, pre-pandemia, y es el mejor registro para junio en 13 años.

"Junio es el séptimo mes consecutivo en que el desempeño exportador de la Provincia presenta un récord histórico: US$ 2.996 millones", señaló el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense Pablo López.

Según el funcionario, "el acumulado del primer semestre, US$ 16.734 millones también es el máximo registrado y supera por más de 50% al promedio de la última década".

En el acumulado enero-junio de 2022, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 33,3% respecto al mismo período del año anterior.

"Este dinamismo de nuestra provincia es indispensable para la generación de divisas tan relevante en la coyuntura del país", completó.

En ese sentido, desde la cartera de economía se indicó que en junio la Provincia aportó 35,5% del valor de las ventas externas del país, siendo el rubro Manufacturas de Origen Industrial el que mayor contribución aportó con 49,3%, seguido por el rubro de Productos Primarios con 40,2%.

En el desglosado, el informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística de la cartera económica destaca que los rubros que impulsaron el crecimiento fueron las Manufacturas de Origen Industrial, que alcanzaron los US$ 1.077 millones, con un aumento de 27,8%; y las Manufacturas de Origen Agropecuario, con US$ 1.009 millones y una suba de 20,2% en relación a junio de 2021.

Además, los Productos Primarios tuvieron ventas por US$ 618 millones, con una suba de 9,8%; y Combustibles y Energía, US$ 292 millones (+84%).

Por otra parte, el trabajo indicó que el principal socio comercial de la Provincia durante junio fue Brasil, con US$ 684 millones y una suba de 22,2% respecto al mismo mes de 2021; el segundo principal destino fue China, con importaciones por US$ 247 millones; seguido por Irán, con compras por US$ 192 millones. (Télam)