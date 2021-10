Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires registraron en agosto el mejor mes del que se tiene registro, con ventas por 2.915,9 millones de dólares, cifra que a su vez representa un incremento de 72,5% respecto del mismo mes de 2020, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Además, en el acumulado de enero a agosto de este año, las ventas al exterior alcanzaron los US$ 17.971 millones, lo que representa el mejor acumulado a agosto desde 2012, precisó la cartera económica provincial.

Esto se suma a que el bimestre julio-agosto fue excepcional por montos y diversidad de la canasta exportada, con récord histórico para productos primarios (US$ 1.641 millones) y manufacturas agropecuarias (US$ 1.794 millones), y el mejor para las manufacturas industriales desde 2014 (US$ 1.960 millones).

En ese sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que “mes a mes se supera el ritmo exportador bonaerense, agosto es el segundo mes consecutivo en el que la Provincia bate su récord mensual con US$ 2.915,0 millones”.

“Los casi US$ 18.000 millones de ventas externas configuran el registro más alto para el acumulado anual desde 2012, y en agosto, la Provincia explicó 36% del total nacional de exportaciones mientras que profundizó aún más su aporte a las exportaciones industriales, que alcanzaron el 52,5% del total”, continuó.

Sostuvo que, de esta forma, “la Provincia contribuye con divisas y valor agregado a la recuperación de la sostenibilidad externa argentina; estamos avanzando en la reactivación gracias a un Estado presente que continúa aplicando políticas concretas para poner a la Provincia en marcha”.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de agosto fueron impulsadas principalmente por Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por USD 1.043 millones, con una suba del 74,1%; Manufacturas de Origen Agropecuario, con ventas por USD 989 millones, que representan un incremento del 71,5%; Productos Primarios, con ventas por USD 704 millones, con una suba del 69,5%; y Combustible y Energía con ventas por USD 181 millones, y un incremento del 81,5%.

Con respecto a los principales países de destino de las ventas externas en agosto se destacan Brasil, con un monto de US$ 585 millones (20,1% de las exportaciones provinciales); China, US$ 317 millones (10,9%) e India, US$ 196 millones (cifra que representó un incremento interanual de 259,5%). (Télam)