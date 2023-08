Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires totalizaron US$ 2.080 millones en junio último, superando en un 14% al valor observado para este mes en 2019, siendo el tercer mejor valor para un mes de junio en los últimos nueve años, anunció hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense .

“A pesar de que persiste el impacto de la sequía en las ventas externas de trigo, maíz y soja, en el primer semestre de 2023 las exportaciones de la Provincia superaron en un 13% al promedio histórico 2010-2022, gracias al buen desempeño de las manufacturas y combustibles”, dijo en un comunicado a la prensa el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López.

Agregó que “las exportaciones bonaerenses mantienen dinamismo a pesar del recorte observado en un grupo de productos de alta incidencia en la canasta. Cuando termine el efecto de la sequía, la Provincia retomará el sendero de expansión comercial de 2021 y 2022”, adelantó.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario alcanzaron los US$ 790 millones; las de Manufacturas de Origen Industrial los US$ 759 millones; los Productos Primarios tuvieron ventas por US$ 351 millones, y Combustibles y Energía por US$ 180 millones.

Respecto de los principales países de destino de las ventas externas, desde la cartera provincial se informó que el más importante fue Brasil con ventas por US$ 489 millones, seguido por China con ventas por US$ 192 millones.

En tanto, se conoció que, en el primer semestre, las exportaciones alcanzaron los US$ 12.994 millones, el segundo mejor valor de los últimos diez años para un primer semestre; y un 13% más que el valor promedio 2010-2022". (Télam)