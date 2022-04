Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron en febrero los US$ 2.500 millones, lo que constituye el valor más alto para ese mes desde el comienzo de la serie en 2010, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, se detalló que las exportaciones tuvieron un crecimiento interanual del 50,3% respecto de febrero de 2021 y se indicó que la Provincia aportó, durante el segundo mes del año, el 38,8% del valor de las ventas externas del país.

En ese sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que “las ventas externas de la Provincia continúan batiendo récords, esta vez con el valor más alto para un mes de febrero y el mejor primer bimestre de los que se tenga registro".

"No se trata sólo de precios favorables sino de cantidades vendidas: febrero también fue récord en términos de volúmenes exportados en cuanto a las manufacturas, que superaron el millón de toneladas exportadas; y los productos primarios, que superaron los tres millones; ambos resultados fueron también los máximos registrados para el mes”, expuso.

Exportaciones bonaerenses

Luego, agregó que "tras un 2021 en el que la Provincia tuvo una performance récord desde 2011, el comienzo de 2022 muestra más dinamismo exportador. La Provincia sigue contribuyendo con divisas indispensables para la sostenibilidad externa nacional”, destacó.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de febrero fueron impulsadas principalmente por Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por US$ 805 millones y una suba del 25%; Productos Primarios, con ventas por US$ 800 millones y una suba del 105,7%; las Manufacturas de Origen Agropecuario tuvieron ventas por US$ 644 millones y registraron un aumento del 27,4% en relación con febrero de 2021; y Combustible y Energía, con ventas por US$ 252 millones y una suba del 99,8%.

Respecto de los principales países de destino, el mayor socio comercial de la Provincia fue Brasil representando el 19,7% de las exportaciones con ventas por US$ 492 millones y una suba interanual de 8,5%; y China, con 10,1% de participación, alcanzando los US$ 253 millones y un aumento interanual de 67,2%. (Télam)