Las exportaciones argentinas a Brasil se incrementaron un 62,7% interanual en julio, al sumar US$ 915 millones, la séptima alza consecutiva, mientras que las importaciones sumaron US$ 1.081 millones, con un aumento del 54,4% también frente a julio de 2020.

De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil citados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$ 167 millones en julio, con un incremento de 190,9% respecto al mes previo.

Frente a julio de 2020, el saldo negativo marcó un incremento del 20,9%, ya que en el séptimo mes del año pasado se verificó un déficit de US$ 138 millones.

De esta manera, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue por un monto total de US$ 1.996 millones, un 58,1% superior al de igual mes de 2020.

De acuerdo al informe de la CAC, la suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (62,7%) fueron impulsadas por el rubro Vehículos de motor para transporte de mercancías; Trigo y centeno sin moler; y Vehículos de turismo.

En tanto, el incremento en las importaciones argentinas (54,4%) se explicó principalmente por Piezas y Accesorios de vehículos automotores; Vehículos de turismo; y Mineral de hierro y sus concentrados.

Respecto al acumulado del año, en el período enero-julio, el flujo de comercio entre ambas economías se incrementó un 50,5% interanual alcanzando US$ 13.046 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina exhibió un déficit de US$ 747 millones, mayor al registrado en el mismo período del 2020, cuando había alcanzado los US$ 114 millones.

Este desempeño responde al crecimiento de las importaciones de Argentina desde Brasil (57,0%), que superó al aumento de las exportaciones argentinas hacia el socio comercial (43,7%) en el mismo período.

Para la consultora Ecolatina, "la recuperación del intercambio es una buena noticia, ya que implica un mayor nivel de actividad en ambas economías"; sin embargo, "la vuelta a la normalidad también implica un mayor déficit y el intercambio bilateral es deficitario desde 2004", con la excepción de 2019.

"Este rojo comercial no está vinculado con una menor participación de productos argentinos en el mercado brasileño. Por el contrario, las ventas a Brasil están siendo más dinámicas que las del resto del mundo", explicó la consultora.

Así, el aumento global de las importaciones del gigante sudamericano fue 10 puntos porcentuales menor al salto de las ventas argentinas en julio, y 14 puntos porcentuales inferior en lo que va del año.

El Ministerio de Economía de Brasil mejoró recientemente sus proyecciones de crecimiento, al esperar una expansión del PBI del 5,3% para este año, desde el 3,5% pronosticado anteriormente.

Este desempeño estará apuntalado por las medidas puestas en marcha para preservar el empleo, la continuidad en el proceso de vacunación de la población, el alza en el precio de las materias primas y los efectos de la laxa política monetaria.

(Télam)