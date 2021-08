Las diversidades no tienen representación alguna en el sector portuario bonaerense, mientras que de los 2.980 trabajadores contemplados en el estudio, el 87% son hombres y el 13% mujeres, de acuerdo a los resultados del primer relevamiento de géneros realizado en el ámbito provincial que fue presentado hoy,

Un dato relevante que surge de esta investigación es que aun avanzando en la construcción de estadísticas en la materia, a través de este relevamiento se logró observar que “ese 0% referido a identidades del colectivo LGBTIQ no logra captar y visibilizar que existe en el universo relevado de empresas una única mujer trans ocupando un cargo jerárquico, una jefatura”, indicó la directora provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria, Jésica Aspis.

Aspis dijo que la desigualdad existente es tal, que aún generando datos cuantificables esa participación continúa siendo tan ínfima que no logra ser captada y visibilizada.

Durante la presentación, la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, destacó que “en una época en donde la norma es la desinformación, las fake news, y el diagnóstico basado en opinología, Buenos Aires se destaca por ser la primer provincia en contar con un relevamiento de esta profundidad, además de un programa de trabajo en materia de géneros en los puertos, lo que es un orgullo”.

“Las políticas públicas serias requieren de datos serios realizados en el territorio, e información certera para invertir los recursos públicos en políticas ancladas en las verdaderas necesidades de la Nación”, afirmó la funcionaria bonaerense.

También sostuvo la ministra que el relevamiento va de la mano de “otras medidas como lactarios, protocolos de violencia de género, entre otros, que deben darse necesariamente al mismo tiempo en que incorporamos a más mujeres”.

En esa línea, concluyó que “es necesario meter en agenda la incorporación de las mujeres no solamente a la fuerza de trabajo, sino a todas las discusiones, a cómo modificamos esos entornos de trabajo para que sean más productivos para aportar al desarrollo de nuestras regiones, porque si la provincia no se vuelve más productiva, no crece, y no pone en valor las capacidades de su gente, vamos a seguir teniendo injusticia social, y la justicia social es condición sine qua non para que las mujeres estemos mejor”, y sostuvo: “no hay equidad de género posible si no hay justicia social, es nuestro rol discutir todas las políticas públicas y además hacerlo desde una perspectiva de género”.

El relevamiento se enmarca en un conjunto de acciones llevadas adelante a través del programa “Puerto en clave de Géneros” de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción bonaerense y en un trabajo articulado con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a través de la conformación de equipos interdisciplinarios y equipos de abordaje de situaciones particulares, junto con la elaboración de protocolos de violencia de género.

“Se vienen construyendo espacios que favorezcan políticas de cuidado y acciones de sensibilización y concientización sobre violencias, charlas sobre nuevas masculinidades, y junto con la difusión y capacitación en oficios portuarios entre mujeres y diversidades para efectivamente ampliar la participación de estos colectivos en la actividad portuaria, tanto en el caso de los consorcios de gestión, como en las empresas”, dijo Aspis.

Esto último se enmarca en la campaña “Oficios sin prejuicios”, destinada a impulsar desde el ministerio de las Mujeres y del de Trabajo provincial la promoción de oficios “que de acuerdo a la división sexual del trabajo asociada a estereotipos hace que se cree la idea de que no pueden acceder”.

El relevamiento indica además que el 12% de las empresas relevadas cuenta actualmente con lactarios, el 20% con licencias extendidas de paternidad para los hombres, y solo el 2% tiene jardines materno parentales.

También se viene promoviendo que “las vacantes que surjan en los Consorcios de Gestión puedan ser ocupadas por mujeres y diversidades, a través de la difusión de cursos de oficios portuarios y mediante cupos específicos para ser ocupados por estos colectivos, agregó la funcionaria, y concluyó: “esta perspectiva se basa en la concepción política de que para contar con una efectiva y real igualdad de oportunidades entre géneros es necesario construir las herramientas y condiciones materiales que lo hagan posible”. (Télam)