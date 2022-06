El ministro de Economía, Martín Guzmán, criticó hoy las declaraciones del titular de La Anónima, Federico Braun, acerca de la remarcación de precios, y sostuvo que esas expresiones "no deberían dar risa, deberían dar vergüenza".

En el tema inflación, los empresarios "también tienen que asumir la responsabilidad que les toca". sostuvo Guzmán en declaraciones a Radio Nacional.

Al ser consultado durante su participación el martes en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sobre qué hacía su empresa con la inflación, Braun respondió con tono jocoso que "remarcaba precios todos los días".

Al respecto, Guzmán señaló que "no es cuestión de, ante cierto contexto y cierta pregunta decir 'yo remarco precios todos los días', y todos nos reímos. Esto no debería dar risa en un contexto donde hay tanta gente sufriendo; debería dar vergüenza".

"La responsabilidad es colectiva. Toda la dirigencia tiene responsabilidad. Estamos hablando de los importantes dirigentes empresariales que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca", reafirmó el ministro.

El titular de Economía afirmó que gobiernan "para que haya un progreso que le llegue a las mayorías, que le llegue a todo el mundo. Si no es compartido, no tiene sentido. Gobernar para unos pocos no nos parece bien".

"Trazamos un programa del Gobierno para la recuperación económica y para atacar el problema de la inflación", concluyó el economista oriundo de La Plata.

La frase del dueño del supermercado La Anónima también fue hoy nuevamente criticada por la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, quien sostuvo que “no era un chiste” lo que dijo el empresario sino que "es lo que hacen de verdad".

"La Anónima: supermercados e inflación. Capítulo 2. Comparto fragmento de una nota publicada hoy en Página 12. ¿Vieron? No era un chiste, es lo que hacen de verdad", publicó Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.

La publicación de la vicepresidenta está acompañada de una captura de una nota publicada hoy en Página 12, titulada "La historia de Braun y La Anónima: los vínculos con la dictadura y el macrismo".

En la nota se cita una respuesta que dio el mismo Braun en 2008 cuando dijo: “Para nosotros, la inflación fue un momento muy positivo”, al responder en una entrevista publicada en la revista Creating Emerging Markets. (Télam)