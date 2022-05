Los precios de la soja y el trigo disponibles finalizaron hoy sin cambios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz cerró con una baja de US$ 5, en una jornada con pocos movimientos por la falta de referencia del mercado de Chicago, que no operó por conmemorarse "El Día de los Caídos" en EEUU.

De esta forma, por la soja con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería las ofertas permanecieron en los US$ 430 por tonelada, sin cambios entre ruedas; mientras que en moneda local los ofrecimientos alcanzaron los $ 51.520.

En tanto, la entrega de soja en julio se pactó nuevamente a US$ 430 por tonelada.

Por otro lado, las entregas disponibles y contractuales de trigo se negociaron a US$ 360 por tonelada, sin variaciones respecto al viernes. Luego, para la descarga de mercadería entre junio y julio, también se mantuvo la oferta en US$ 360.

A su vez, el maíz descarga inmediata se negoció a US$ 270 por tonelada, una caída de US$ 5 respecto a la ronda previa.

Asimismo, las entregas entre junio y agosto se pactaron a US$ 260, una baja de US$ 5 sobre la ronda precedente; mientras que la entrega en octubre cedió US$ 2 hasta los US$ 265 por tonelada.

Por último, el girasol con descarga inmediata de mercadería y para la entrega en junio se mantuvieron en US$ 600, y la entrega entre diciembre y marzo de 2023 se ubicó en US$ 450 por tonelada, sin cambios respecto al viernes. (Télam)