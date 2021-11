El maíz y la soja cerraron hoy nuevamente a la baja en el mercado de Chicago y acumularon su quinta y cuarta ronda consecutiva con caídas, respectivamente, mientras que el precio del trigo creció hasta los US$ 282,19 y puso fin a una racha de cuatro jornadas negativas.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,19% (US$ 5,24) hasta los US$ 432,84 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,41% (US$ 6,25) para ubicarse en US$ 436,70 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "el tiempo húmedo previsto para buena parte de las zonas productoras de Brasil en los próximos días, donde el avance de la siembra se mantiene por delante del promedio de los últimos 5 años; y el rápido avance del último tramo de la cosecha estadounidense", precisó la corredora Granar.

Asimismo, la posibilidad de que mañana en su informe mensual el USDA eleve sus proyecciones sobre la producción y las existencias finales de los Estados Unidos también contribuyó a la obtención de resultados negativos.

Con esta nueva merma (la cuarta en forma consecutiva) el nivel de precios de la soja cayó hasta lo más bajo desde mediados de diciembre de 2020.

Sus subproductos acompañaron el retroceso, con una contracción en la cotización del aceite del 1,24% (US$ 16,09) hasta los US$ 1.279,76 la tonelada, y una retracción del 0,27% (US$ 0,99) en la harina para ubicarse en US$ 365,74 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

De igual forma, el maíz retrocedió 0,27% (US$ 0,59) y se ubicó en US$ 217,12 la tonelada, completando así su quinta ronda seguida con caídas, como consecuencia del "acelerado ritmo de la cosecha en los últimos siete días sin lluvias sobre el cinturón sojero/maicero, la inactividad de la demanda china y la falta de consenso en cuanto al volumen final de la producción en Estados Unidos", señaló Granar.

En contrapartida, el trigo avanzó 0,19% (US$ 0,55) y se posicionó en US$ 282,19 la tonelada y cortó con una racha de 4 jornadas negativas.

MIRÁ TAMBIÉN Sube el petróleo tras la aprobación del plan de infraestructura en los Estados Unidos

"Además de un reacomodamiento de las posiciones de los fondos, el mercado mantuvo el foco sobre una demanda global que sigue activa pese al incremento que evidenciaron los precios en las semanas precedentes", sentenció Granar.

(Télam)