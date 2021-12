La soja y el maíz cerraron hoy con bajas en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, pero, en contrapartida, el trigo ajustó con ganancias por compras de oportunidad de fondos y cerró en los US$ 288,62.

El contrato de la oleaginosa de enero decreció 1,87% (US$ 8,73) hasta los US$ 457,09 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,84% (US$ 8,63) para concluir la jornada a US$ 459,57 la tonelada.

Las pérdidas se debieron, fundamentalmente, a "las perspectivas favorables para la cosecha temprana en Brasil, donde los cultivos evidencian un muy buen estado, sobre todo en Mato Grosso, que en las primeras semanas de 2022 atraerá la atención de la demanda china", precisó la corredora de granos Granar.

Sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una merma en el precio del aceite del 0,65% (US$ 7,72) hasta los US$ 1.173,72 la tonelada, mientras que la harina contrato de diciembre avanzó 1,61% (US$ 6,72) para culminar la jornada a US$ 423,28 la tonelada.

No obstante, el resto de las posiciones de la harina finalizaron con descensos en sus cotizaciones.

Por su parte, el maíz contrato de diciembre retrocedió 0,72% (US$ 1,67) hasta los US$ 230,01 la tonelada, como consecuencia de "las lluvias caídas en diversas zonas agrícolas de la Argentina y por las previsiones de precipitaciones sobre el Sur de Brasil, donde se concentra cerca del 50% del área sembrada con maíz de verano y donde la necesidad de humedad es urgente", sostuvo Granar.

Por último, el trigo subió 0,44% (US$ 1,29) y se posicionó en US$ 288,62 la tonelada, impulsado por compras de oportunidad de fondos y comerciales tras las bajas acumuladas en las dos semanas precedentes.

"También contribuyeron con la tónica alcista las licitaciones lanzadas por Argelia y por Jordania, que marcaron la permanencia de la demanda en un mercado que sigue en el proceso de búsqueda de un nuevo punto de equilibrio", amplió Granar. (Télam)