Los precios de la soja y el maíz cerraron hoy con bajas en el mercado de Chicago por el movimiento de fondos de inversión ante la posibilidad de que se implemente una suba en la tasa de interés en Estados Unidos.

El trigo, por su parte, operó en alza.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa perdió US$ 9,37 hasta los US$ 508,81 la tonelada, mientras que la posición mayo retrocedió US$ 9,18 para concluir la jornada a US$ 512,12 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el magro desempeño de Wall Street donde hoy los principales indicadores operaron en rojo y porque los fondos de inversión decidieron liquidar los contratos que tenían en su poder de materias primas, entre ellas las agrícolas, en busca de mejores horizontes frente a una posible suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

En este marco, el maíz retrocedió US$ 2,76 y se posicionó en US$ 236,11 la tonelada, en consonancia con lo sucedido con la soja.

"Los fondos de inversión liquidaron contratos ante la tentación de ir en busca de nuevas herramientas financieras para aprovechar la eventual suba de tasas de interés con la que se viene elucubrando desde la semana pasada", precisó Granar.

Por último, el trigo ganó US$ 1,29 y concluyó la jornada en US$ 279,99 la tonelada, como consecuencia de que "la tensión política que parece recrudecer en la zona del Mar Negro, con Rusia subiendo la tensión contra Ucrania, en medio de diálogos poco fructíferos con el gobierno de Estados Unidos, invita a un reposicionamiento de los especuladores", indicó Granar. (Télam)