La inflación de julio habría alcanzado el 3%, por debajo del 3,2% de junio, según estimaron las consultoras que integran el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central .

Los analistas del REM, en tanto, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $107,1 por dólar en diciembre 2021, contra los $109,5 de la medición anterior.

Además, quienes participaron del relevamiento confeccionado a finales del mes pasado estimaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estimaron que ascenderían a US$ 67.274 millones, incrementándose en US$ 842 millones con relación al último REM y US$ 12.390 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

El valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 55.018 millones, esto es US$ 1.627 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 12.662 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

Además, las proyecciones ubicaron a la desocupación en el 10,7 para fin de año, contra el 11% con que cerró en 2020.

El REM se realizó entre los días 28 y 30 de julio y alcanzó la opinión de 41 participantes, entre ellas 27 consultoras, 12 entidades financieras y dos analistas extranjeros

(Télam)