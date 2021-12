Las bolsas internacionales y el petróleo rebotaban en los mercados de referencia, luego de cerrar en las ultimas tres ruedas con bajas generalizadas debido al temor por la variante Ómicron del coronavirus y su impacto en la economía.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores positivos según la agencia Bloomberg.

Anotaron alzas el índice japonés Nikkei con una suba de 2,08%, Hong Kong (Hang Seng) 1%, Corea del Sur (Kospi) 0,41%, Taiwán (Taiex) 0,68% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con verdes del 0,88% y 1,05% respectivamente.

En los mercados chinos influyó positivamente el pedido del banco central de ese país a los bancos locales de asistir financieramente a las inversiones inmobiliarias de "alta calidad", además de impulsar la compra de proyectos de operadores endeudados.

Otra de las medidas tomadas fue rebajar la tasa de interés a un año en los bancos domésticos, con el objetivo de, además de combatir la crisis en el mercado de propiedades; morigerar el impacto de la pandemia y la debilidad del consumo.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con subas: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,92%, París (CAC40) 1,09%, Francfort (DAX) 1,17%, Madrid (IBEX35) 1,32% y Milán (Ftsemib) 1,36%.

Las alzas, lideradas por los papeles vinculados con los commodities (como las mineras y las vinculadas al petróleo), los valores cíclicos y los semiconductores, se imponen al temor por el impacto de la variante Ómicron.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nueva variante, ya presente en 89 países, está provocando que los casos se dupliquen en un periodo de 1,5 a 3 días en los países con transmisión comunitaria.

Por su parte, hoy se registró una brusca revalorización de la lira turca, recuperando todo el valor perdido durante este mes, luego de medidas por el presidente de ese país, Recep Erdogan para proteger los ahorros en la divisa.

El gobierno turco decidió que, a partir de ahora, el Estado cubriría las pérdidas de los depósitos en moneda local en el caso de que su desvalorización supere las tasas de interés de los bancos.

Las bolsas de Nueva York también rebotaban luego de tres jornadas en rojo y su principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 1,09% hasta 35.313,69 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq presentaban verdes del 0,63% y 0,73% respectivamente.

Se destaca el rebote de los papeles turísticos, tecnológicos y de entretenimiento, además del alza de más del 5% de la firma de indumentaria Nike, luego de presentar resultados trimestrales que superaron las expectativas.

Wall Street también se muestra impulsado por la decisión del gobierno estadounidense de enviar 500 millones de testeos gratuitos a los hogares desde el próximo mes para hacer frente a los nuevos rebrotes.

Por otro lado, en el mercado de criptomonedas el bitcoin (BTC) cotiza a aproximadamente US$ 48.600 continuando su tendencia alcista, luego de haberse desvalorizado un 30% tras alcanzar su récord de casi US$ 69.000 a principios de noviembre.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un alza del 0,34% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.373,90 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 4,13 para situarse en US$ 478,95 para los contratos con entrega en enero.

Para las entregas en marzo, el trigo y el maíz subían US$ 2,76 y US$ 1,57 hasta US$ 288,52 y US$ 234,25 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con alzas luego de dos jornadas consecutivas en rojo por el temor al impacto en la demanda que provocarían los nuevos rebrotes del virus y a la posibilidad de una sobreoferta.

Asimismo, los inversores apuestan a que exista un pasaje del consumo de gas al crudo, debido a los altos costos del primero, que hoy ha alcanzado nuevos récords en Europa

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 2,64% y se comercializaba a US$ 70,42 el barril en los contratos con entrega en enero..

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 73,13 y se valorizaba 2,25% para la entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,91%, mientras el título a 10 años rendía 1,48% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,66%. (Télam)