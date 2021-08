Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia al alza y el petróleo mostraba valores positivos, en una jornada donde los mercados recibían de forma favorable el mensaje del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, respecto de que la entidad, pese a dar marcha atrás con algunas de sus políticas de estimulo desde fines de este año, no modificará por lo pronto sus tasas de interés.

Las políticas de estímulo de la FED fueron uno de los motivos por los cuales muchas de las bolsas del mundo alcanzaron máximos históricos durante este año, habiéndose recuperado de los desplomes al principio de la pandemia de coronavirus.

Del mismo modo, los inversores siguen con atención los acontecimientos en Afganistán, luego de los atentados de la jornada de ayer en inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con altibajos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron pérdidas el índice japonés NIkkei con una baja de 0,36% y Hong Kong (Hang Seng) 0,03%,

En cambio, cerraron con alzas Corea del Sur (Kospi) 0,17%, Taiwán (Taiex) 2,84%.y los índices chinos de Shangai y Shenzhen, con avances del 0,59% y 0,10% respectivamente.

En tanto, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,32%, Madrid (IBEX35) 0,33%, Milán (Ftsemib) 0,56%, París (CAC40) 0,24% y Francfort (DAX) 0,37%.

El continente sigue registrando mejoras en sus índices de empleo: hoy el índice del Instituto Ifo en Alemania aumentó a 103,6 puntos en agosto, lo cual representa 1,2 puntos más que el mes anterior: la estadística está realizada en base a preguntas a empresarios sobre si aumentarán su nómina de empleados, la mantendrán igual o la disminuirán.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,64% hasta 35.437,73 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotaban alzas del 0,76% y 1,09% respectivamente.

Debido a las preocupaciones por la inflación y la variante Delta del coronavirus, la confianza de los consumidores estadounidenses se situó en su nivel más bajo en 10 años, de acuerdo con un estudio mensual de la Universidad de Michigan cuya estimación final fue publicada hoy.

Del mismo modo, el gasto de consumo en los Estados Unidos aumentó sólo 0,3% mensual en julio, lo cual indica una desaceleración respecto del 1,1% de junio.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 1,17% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 120.111,10 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos para los contratos con entrega en septiembre: la soja retrocedía US$ 6,34 para ubicarse en US$ 496,12 la tonelada. .

En tanto, el maíz avanzaba US$ 0,98 hasta US$ 218,60, mientras que el trigo caía US$ 0,73 hasta US$ 265,74.

Por su parte, el precio del petróleo registraba ganancias en los contratos con entrega en octubre, luego de que diversas compañías paralizaran temporalmente sus operaciones en el Golfo de México ante la posible llegada de la tormenta tropical Ida pronosticada para este fin de semana en la zona: 17% de la producción de crudo offshore de Estados Unidos proviene de esa área y 45% de la capacidad de sus refinerías se encuentra situada en la costa del Golfo.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 2,12% y se comercializaba a US$ 68,85 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 72,56 y se valorizaba 2,10%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,93%, mientras el título a 10 años rendía 1,31% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)