Las bolsas internacionales y el petróleo registraban hoy un fuerte rebote al alza tras jornadas de incertidumbre por la nueva variante Ómicron de Coronavirus.

Los mercados, impulsados sobre todo por los papeles tecnológicos, operan con optimismo apostando a que la nueva cepa no afectará al crecimiento económico mundial ni implicará nuevas restricciones.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con resultados positivos, de acuerdo a la agencia Bloomberg, a excepción del índice chino de Shenzhen, que descendió 0,72%.

De esta forma, el índice japonés Nikkei presentó un alza de 1,89%%; Hong Kong (Hang Seng), 2,72%; Corea del Sur (Kospi), 0,62%; Taiwán (Taiex), 0,61%; y el índice chino de Shanghai, 0,16%.

En Europa las principales bolsas operaban con signo positivo: Londres (FTSE100) ganaba 1,55%; París (CAC40) 2,86%; Frankfurt (DAX) 2,87%; Madrid (IBEX35) 1,29% y Milán (FTSEMib) 2,43%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, crecía 1,54% y se ubicaba en 35.770,74 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq operaban con verdes de 2,09% y 3,02%, respectivamente.

La Bolsa de San Pablo ascendía 1,08% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 108.015,30 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con signo negativo: la soja bajaba US$ 4,87 para ubicarse en US$ 458,64 la tonelada en los contratos futuros con entrega en enero.

En tanto, el maíz y el trigo descendían US$ 0,3 y US$ 0,55 hasta US$ 229,42 y US$ 295,69, respectivamente, en ambos casos en los contratos futuros con entrega en diciembre.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), subía 4,52% y se comercializaba a US$ 72,63 el barril en los contratos con entrega en enero.

En tanto, el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 75,88 y ganaba 3,83% para su entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,76%, mientras el título a 10 años rendía 1,44% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,68%. (Télam)