Las bolsas internacionales y el petróleo operaban hoy con subas, en una jornada en donde los mercados digerían la decisión de la Reserva Federal estadounidense (FED) de comenzar a retirar sus estímulos monetarios establecidos durante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

La entidad señaló que planea anunciar una reducción en sus compras mensuales de bonos para noviembre, si se mantiene la mejora en el mercado laboral estadounidense, mientras algunos de sus miembros ahora esperan un alza en las tasas de interés (actualmente en niveles mínimos) durante el próximo año, adelantando así la fecha prevista hace tres meses.

Por su parte, las bolsas del mundo retornaron a una mayor calma luego de las caídas registradas al iniciarse la semana, a raíz de la eventual quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande.

La empresa aseguró que pagaría un vencimiento de intereses en yuanes previsto para hoy, lo cual causó que sus acciones avanzaran 17,62% en Hong Kong. No obstante, se desconoce si podrá afrontar los pagos de deuda en dólares.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con mayoría de subas, según la agencia Bloomberg, en una jornada en donde el índice japonés Nikkei no operó por feriado (Día del Equinoccio de Otoño).

Anotaron alzas Hong Kong (Hang Seng) 1,20%, Taiwán (Taiex) 0,90% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con subas del 0,38% y 0,46% respectivamente, mientras Corea del Sur (Kospi) registró una baja de 0,41%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) 0,10%, Francfort (DAX) 1,00%, Milán (Ftsemib) 1,38%, París (CAC40) 1,14% y Madrid (IBEX35) 1,00%.

Los mercados europeos se ven impulsados por la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios su política monetaria acomodaticia pese a aumentar su previsión de inflación al 4% anual.

En los mercados de Nueva York las bolsas registraban ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales, aumentaba 1,41% hasta 34.742,72 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 1,32% y 0,97% respectivamente.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,14% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 113.560,60 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja se mantenía sin cambios a US$ 471,32 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, para las entregas en diciembre, el maíz caía US$ 0,69 hasta US$ 206,20; y el trigo operaba con un alza de US$ 2,2 para ubicarse en US$ 261,52.

Por su parte, el precio del petróleo continuaba con subas en los contratos con entrega en noviembre luego de que se conociera que las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron a mínimos no vistos desde fines de 2018.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,18% y se comercializaba a US$ 73,08 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 76,85 y se valorizaba 0,87%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,91%, mientras el título a 10 años rendía 1,39% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,25%. (Télam)