Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva y el petróleo operaba con subas.

Tras las caídas registradas al iniciar la semana y una mayor calma ayer, las miradas de los mercados siguen fijadas en la inmobiliaria Evergrande, uno de los mayores conglomerados privados de China, cuya posible quiebra generó temor por su posible "efecto contagio" al resto de los activos de riesgo del mundo.

La empresa, cuya deuda asciende a más de US$ 300.000 millones, aseguró hoy que planea realizar un pago de intereses por US$ 620 millones en bonos domésticos que vencen mañana, ganando tiempo hacia una posible reestructuración de la deuda y representando, según los analistas, un alivio para los mercados, según la agencia de noticias AFP.

Esto junto a la decisión del banco central chino de inyectar hoy más liquidez al sector bancario local.

No obstante, la compañía no informó sobre su capacidad para afrontar sus futuros pagos, que incluyen otro bono en dólares para mañana.

Asimismo, los mercados se encuentran a la espera de la reunión de la Reserva Federal Estadounidense (FED) que culminará hoy con una conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, y la publicación de proyecciones económicas y de tasas de interés.

Se esperan mayores detalles acerca de cuando y con que agresividad la entidad retirará su política acomodaticia establecida desde que comenzó la pandemia, con el objeto de sostener a la economía y aportar a su posterior rebote.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con mayoría de bajas, según la agencia Bloomberg, en una jornada en la que los de Hong Kong y Corea del Sur no operaron por ser feriado en esos países.

Anotaron caídas el índice japonés Nikkei con una baja de 0,67%, Taiwán (Taiex) 2,03% y el índice chino de Shenzhen con 0,24%.

Por el contrario, el índice chino de Shanghai registró un alza de 0,40%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) 1,54%, Francfort (DAX) 0,99%, Milán (Ftsemib) 1,30%, París (CAC40) 1,32% y Madrid (IBEX35) 0,72%.

En los mercados de Nueva York las bolsas registraban ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales, aumentaba 1,15% hasta 34.308,96 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 1,01% y 0,88% respectivamente; liderando el sector energético y el financiero.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,70% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 112.123,80 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja retrocedía US$ 1,19 hasta US$ 466,91 para los contratos con entrega en noviembre.

En cambio, el maíz y el trigo operaban con alzas de US$ 1,38 y US$ 3,49 hasta US$ 204,92 y US$ 257,11 respectivamente, para las entregas en diciembre.

Por su parte, el precio del petróleo operaba con subas luego de datos oficiales que indican que las reservas de crudo de EEUU cayeron más de lo esperado durante la última semana debido, en parte, al efecto de los huracanes.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,29% y se comercializaba a US$ 71,40 el barril en los contratos con entrega en octubre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 75,32 y se valorizaba 1,29% en los contratos con entrega para noviembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,84%, mientras el título a 10 años rendía 1,31% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)