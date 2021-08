Las bolsas internacionales y el petróleo registraban hoy valores positivos luego de cerrar una semana en rojo, ante expectativas de que la Reserva Federal norteamericana (FED) suprima antes de fin de año su política de compra de bonos, establecida por la crisis de la pandemia.

La FED no precisó cuándo decidirá realizar su reducción de estímulos monetarios y se esperan detalles en el simposio de Jackson Hole que tendrá lugar esta semana.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados positivos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés NIkkei con una suba de 1,78%, Hong Kong (Hang Seng) 1,05%, Corea del Sur (Kospi) 0,97% y Taiwán (Taiex) 2,45%.

Del mismo modo registraron alzas los índices chinos de Shangai y Shenzhen, con avances del 1,45% y 2,35% respectivamente.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con alzas: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,36%, Madrid (IBEX35) 0,44%, Milán (Ftsemib) 0,31%, París (CAC40) 0,92% y Fráncfort (DAX) 0,22%.

El índice de gestores de compras (PMI) del Instituto Markit, que registra la actividad del sector privado en la eurozona, se ralentizó ligeramente en agosto al situarse en 59,5 puntos contra 60,2 del mes anterior (un número por encima del 50 indica que hay expansión en la actividad), aunque continua cercano a su mayor nivel en 15 años.

Se señalaron como causas a los problemas y faltantes en el suministro del sector industrial, lo cuál provocó un alza en los precios en medio de una fuerte demanda.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,71% hasta 35.368,23 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotaban alzas del 0,82% y 1,27% respectivamente.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin (BTC) superaba por primera vez desde mayo los US$ 50.000 luego de rebotar casi el 70% en su valor desde junio: la divisa virtual había alcanzado los US$ 65.000 en abril para luego desplomarse hasta los US$ 29.000 en junio a causa de diversos factores.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,34% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 117.657,30 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja avanzaba US$ 2,57 para ubicarse en US$ 476,83 la tonelada en los contratos futuros con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz retrocedía US$ 0,89 hasta US$ 211,21, mientras que el trigo subía US$ 3,58 hasta US$ 266,02.

Por su parte, el precio del petróleo rebotaba en los contratos con entrega en octubre luego de sufrir su peor semana en nueve meses a causa de las débiles perspectivas de demanda provocadas por la Covid-19.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 5,41% y se comercializaba a US$ 65,50 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 68,52 y se desvalorizaba 5,12%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,88%, mientras el título a 10 años rendía 1,26% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)