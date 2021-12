Las bolsas internacionales y el petróleo registraban alzas por tercer día consecutivo en los mercados de referencia, dejando atrás la volatilidad por la variante Ómicron del coronavirus que dominó los mercados durante las últimas semanas, y que motivó el traslado a activos considerados como más seguros como el dólar.

Esto sucede luego de que se conocieran diversos estudios preliminares que indican que el riesgo de hospitalización por Ómicron sería menor que con otras variantes del virus, y según un estudio del Imperial College de Londres, el riesgo de hospitalización es 40% a 45% menor que con la variante Delta.

Del mismo modo, las bolsas reciben positivamente la aprobación ayer por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en ingles) de una pastilla antiviral anti-covid fabricada por Pfizer.

Se trata de la última jornada de la semana para buena parte de las bolsas internacionales, ya que varias de ellas (incluido Wall Street) no operarán mañana al ser la víspera de Navidad.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores positivos según la agencia Bloomberg.

Anotaron alzas el índice japonés Nikkei con una suba de 0,83%, Hong Kong (Hang Seng) 0,40%, Corea del Sur (Kospi) 0,46%, Taiwán (Taiex) 0,67%; y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 0,57% y 0,18%, respectivamente.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con subas alcanzando máximos en dos semanas: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,49%, París (CAC40) 0,80%, Francfort (DAX) 0,89%, Madrid (IBEX35) 1,28% y Milán (Ftsemib) 0,47%; liderando los papeles de las aerolíneas y los vinculados con el ocio.

Respecto de los datos macroeconómicos, la inflación continua afectando al continente: los precios de las importaciones alemanas se dispararon en un 24,7% anual en noviembre, según datos difundidos hoy, el mayor alza interanual desde 1974.

Las bolsas de Nueva York también presentaban resultados positivos encaminándose a cerrar la semana con ganancias y su principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,68% hasta 35.996,58 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq presentaban verdes del 0,56% y 0,44% respectivamente; liderando los bancos y las grandes tecnológicas.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja del 0,35% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 104.879,20 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja retrocedía US$ 0,09 para situarse en US$ 488,13 para los contratos con entrega en enero.

Por el contrario, para las entregas en marzo, el trigo y el maíz subían US$ 1,65 y US$ 1,08 hasta US$ 300,74 y US$ 238,28 respectivamente.

El optimismo también alcanzaba al petróleo que operaba con alzas impulsado por las mejores perspectivas de Ómicron y la caída, superior a la esperada, de los inventarios semanales de crudo en los Estados Unidos.

No obstante, la posibilidad de nuevas restricciones a la movilidad (y su correlato en la demanda de crudo) podría impulsar a los países productores nucleados en la OPEP a modificar su incremento mensual de 400.000 barriles en enero.

El petróleo se encamina a cerrar el año con un fuerte rebote respecto de los precios del 2020 (donde llegó a un piso de US$ 40), pese a que en el último mes, debido a los rebrotes y a la posibilidad de una sobreoferta, se ha producido una pérdida en su valor.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,05% y se comercializaba a US$ 72,80 el barril en los contratos con entrega en febrero

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 75,43 y se valorizaba 0,19% también para la entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,91%, mientras el título a 10 años rendía 1,49% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,68%. (Télam)