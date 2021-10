Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en los principales activos, mientras que el petróleo operaba en verde.

Los mercados, luego de una nueva semana de avances, aspiran a continuar la racha en ruedas donde las empresas seguirán con la presentación de sus balances correspondientes al tercer trimestre.

Casi el 25% de las empresas del índice selectivo S&P 500 ya presentaron sus resultados con un promedio de 32% de incremento en sus beneficios, de acuerdo a FactSet.

Los activos de riesgo tuvieron un repunte en lo que va del mes, luego de un septiembre de caídas generalizadas.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron en su mayoría, con resultados positivos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice surcoreano Kospi, con 0,48%, y los chinos de Shanghai y Shenzhen con 0,76% y 0,85%, respectivamente; del mismo modo, Hong Kong (Hang Seng) y Taiwan (Taiex) registraron leves avances del 0,02% y 0,03%.

Por el contrario, el índice japonés Nikkei cayó 0,71%, mientras las principales bolsas europeas operaban en verde en su mayoría: avanzaban Londres (FTSE100) 0,24%, Francfort (DAX) 0,29%, y Milán (Ftsemib) 0,67%, en tanto que caían París (CAC40) con 0,32% y Madrid (IBEX35) 0,01%.

Respecto a las novedades macroeconómicas, en Alemania el índice de confianza del instituto Ifo, indicó un freno en la confianza de recuperación económica, pasando de 98,8 puntos en septiembre a 97,7 puntos en octubre, debido a la presión al alza de los precios y el cuello de botella en las cadenas de suministro que reduce el uso de capacidad instalada.

Las bolsas de Nueva York también registraban ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,15% hasta 35.730,35 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,17% y 0,46%.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,94% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 108.358,60 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja avanzaba US$ 4,23 para situarse en US$ 452,67 para los contratos con entrega en noviembre.

Por su parte, para las entregas en diciembre, el maíz retrocedía US$ 0,3 hasta US$ 211,51 mientras que el trigo subía US$ 1,93 a US$ 279,71.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con subas en los mercados de referencia para los contratos con entrega en diciembre: el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,06% y se comercializaba a US$ 84,65 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 86,32 y se valorizaba 0,92%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,08%, mientras el título a 10 años rendía 1,63% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,42%. (Télam)