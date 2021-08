Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en la mayoría de los principales activos y el petróleo operaba en baja en los mercados de referencia.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados positivos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés NIkkei con una suba de 0,54%, Hong Kong (Hang Seng) 0,52%, Corea del Sur (Kospi) 0,33% y Taiwán (Taiex) 1,08%.

Del mismo modo registraron alzas los índices chinos de Shangai y Shenzhen, con avances del 0,17% y 0,06% respectivamente.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con altibajos: avanzaban París (CAC40) 0,09% y Fráncfort (DAX) 0,20%, mientras que retrocedía Madrid (IBEX35) con una baja de 0,62% y Milán (Ftsemib) 0,06%.

Londres (FTSE100) no opera hoy por ser feriado bancario en el Reino Unido.

Las bajas en los mercados europeos se dan luego de que el índice de sentimiento económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea registrara hoy su primera caída en el año tras descender de 119 puntos en julio (su máximo en los últimos 21 años) a 117,5 puntos en agosto, reflejando una moderada caída en el optimismo en todas los sectores de la economía.

Asimismo, en España, de acuerdo a datos provisionales publicados hoy, la inflación anotó un 3,3% interanual en agosto, su mayor cifra desde octubre de 2012, impulsada por las subas en los costos de la electricidad.

Del mismo modo, Alemania registró una cifra de 3,9% interanual en agosto, según cifras previsionales, frente al 3,8% de julio.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,07% hasta 35.480,19 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotaban alzas del 0,51% y 0,88% respectivamente, con el primero marcando un nuevo máximo histórico.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,77% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 119.743,00 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja retrocedía US$ 5,97 para ubicarse en US$ 480,23 la tonelada en los contratos futuros con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz retrocedía US$ 5,02 hasta US$ 214,66 mientras que el trigo subía US$ 0,92 hasta US$ 264,92, en ambos casos para los contratos con entrega en septiembre.

Por su parte, el precio del petróleo registraba caídas para los contratos con entrega en octubre, luego de que el huracán Ida, que provocó la clausura temporal de la producción de crudo en el Golfo de México, descendiera a tormenta tropical; y por la expectativa de los mercados de que los países de la OPEP+ mantengan su aumento de suministro previsto en la reunión mensual que celebrarán este miércoles.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,23% y se comercializaba a US$ 68,58 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 72,64 y se desvalorizaba 0,08%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,91%, mientras el título a 10 años rendía 1,29% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)