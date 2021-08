Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en los principales activos y el petróleo operaba con caídas, en una jornada con nuevos datos macroeconómicos de los Estados Unidos.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron pérdidas el índice japonés NIkkei con una baja de 0,20%, Hong Kong (Hang Seng) 0,53%, Corea del Sur (Kospi) 0,38% y Taiwán (Taiex) 0,04%.

Del mismo modo, registraron caídas los índices chinos de Shanghai y Shenzhen, con contracciones del 0,22% y 0,35% respectivamente.

MIRÁ TAMBIÉN Entre el 25 y el 27 de agosto monotributistas podrán inscribirse para créditos a tasa cero

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con mayoría de alzas: avanzaban Madrid (IBEX35) 0,13%, Milán (Ftsemib) 0,42%, Francfort (DAX) 0,80% y París (CAC40) 0,39% con la excepción de Londres (FTSE100) que retrocedía 0,42%

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido comunicó hoy que el Producto Bruto Interno (PBI) británico creció 4,8% en el segundo trimestre, con motivo del levantamiento progresivo de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Se trata de una aceleración en el crecimiento (la mayor en ese trimestre entre los países desarrollados del G7) luego de caer 1,6% en el primer trimestre: no obstante, todavía continua un 4,4% debajo del nivel de fines de 2019.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban en rojo en su mayoría luego de cerrar ayer en máximos históricos, mientras los inversores continúan evaluando acerca de cuándo la Reserva Federal (FED) reducirá su política de estimulo.

MIRÁ TAMBIÉN Todesca Bocco: Lo que se perdió en la pandemia fue menor a lo que se perdió en la gestión de Macri

El principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,36% hasta 35.358,26 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 se mantenía plano con una baja de 0,02% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,06%; con las acciones energéticas liderando las caídas.

Además de conocerse nuevas cifras de pedidos de subsidios por desempleo (que marcaron una nueva caída por tercera semana consecutiva al descender a 375.000 durante la semana pasada), la Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que la inflación mayorista de Estados Unidos registró un récord interanual (desde que comenzó a recopilarse en 2010) de 7,8% frente al 7,3% del mes anterior, y de 1% mensual, una cifra mayor a la esperada.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,92% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 120.937,60 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja retrocedía US$ 4,32 para ubicarse en US$ 490,61 la tonelada en los contratos futuros con entrega en septiembre.

En tanto, también en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz bajaba US$ 1,97 hasta US$ 217,02 mientras que el trigo avanzaba US$ 1,1 hasta US$ 268,22.

Por su parte, el precio del petróleo registraba contracciones en los mercados de referencia.

La OPEP en su informe mensual publicado hoy no modificó las estimaciones de demanda de petróleo prevista para 2021 y 2022, y sostuvo que el año próximo se llegaran a niveles previos a la pandemia, aunque marcó cautela respecto de la evolución de la pandemia de Covid-19 y la posible aparición de nuevas variantes que puedan afectar la demanda.

De forma contraria, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó hoy a la baja su previsión de demanda mundial de crudo para este año debido a la persistencia de la pandemia.

Respecto al pedido de Estados Unidos de aumentar la producción, la AIE desestimó la preocupación y consideró que el mercado podría tener incluso un "superávit" en 2022.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,75% para los contratos con entrega en septiembre y se comercializaba a US$ 68,73 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 70,91 y se desvalorizaba 0,74% para los contratos con entrega en octubre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2%, mientras el título a 10 años rendía 1,35% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)