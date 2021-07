Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en los principales activos y el petróleo operaba en alza en los mercados de referencia, con expectativas colocadas en la recuperación global de la economía pese a los rebrotes de casos de coronavirus y la expansión de la variante Delta.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados positivos, según la agencia Bloomberg.

Siguiendo al optimismo de Wall Street de ayer aunque con menor impulso por los brotes de coronavirus en la región, registraron alzas el índice surcoreano Kospi con 1,07%, Taiwán (Taiex) 0,65%, Hong Kong (Hang Seng) 1,83%; y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con subas del 0,34% y 0,45% respectivamente.

Japón (Nikkei) no operó por ser día festivo en ese país (Día del Mar) y no lo hará hasta el lunes por la apertura de los Juegos Olímpicos en Tokyo.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con resultados positivos por tercer día consecutivo en su mayoría: ascendían Madrid (IBEX35) 0,50%, Milán (FMIB) 0,47%, Francfort (DAX) 0,55% y París (CAC40) 0,30% mientras que Londres (FTSE1000) caía 0,53%.

Los mercados del continente se ven impulsados por la publicación de balances positivos, y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener una política monetaria expansiva.

El BCE dispuso mantener hoy sus principales tasas de interés en mínimos históricos, además de sus políticas excepcionales de estimulo a la economía que incluye la compra de bonos.

En la rueda de prensa, la presidenta del organismo, Christine Lagarde advirtió que, pese a la recuperación económica, la variante Delta del coronavirus constituye "una fuente creciente de incertidumbre" que podría frenar la recuperación en sectores como "el turismo y la hostelería".

En tanto, en Nueva York las bolsas operaban con altibajos y sin mayores cambios a causa de las cifras inesperadas de pedidos de subsidio por desempleo en una semana donde las corporaciones continúan publicando sus balances trimestrales, con 86% de las empresas que operan en el S&P500 presentando resultados mejores a los previstos.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,06% hasta 34.775,95 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,09% y 0,11% respectivamente; liderando el sector tecnológico.

Por su parte, en el mercado de criptomonedas el bitcoin (BTC) se afianzaba alrededor de los US$32.000, luego de caer por momentos por debajo de la barrera de los US$ 30.000, tras el anuncio de Elon Musk de que su compañía de autos eléctricos, Tesla, "muy probablemente" vuelva a aceptar al bitcoin como medio de pago a medida de que el minado pase a utilizar fuentes de energía renovable.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,36% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 125.475,00 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña descendía 0,82% y el índice Merval se ubicaba en 65.292,32 puntos; en tanto que el riesgo país se mantenía estable ubicándose en 1.598 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos mayormente negativos, con caídas de hasta 3,5% en YPF (YPF) y 3,3% en Banco Francés (BBAR).

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja descendía US$ 16,08 para ubicarse en US$ 512,75 la tonelada en los contratos futuros con entrega en agosto.

En tanto, el maíz y el trigo descendían US$ 5,12 y US$ 9,28 hasta US$ 219,97 y US$ 251,87, respectivamente, en los contratos futuros con entrega en septiembre.

Por su parte, el precio del petróleo continuaba en alza, luego de aumentar más del 4% ayer (el incremento diario más fuerte en tres meses) y recuperándose de la caída del lunes de 7,6%.

Pese a que los paises nucleados en la OPEC+ llegaron a un acuerdo para aumentar el suministro de crudo a 400.000 barriles diarios en la segunda mitad del año, Morgan Stanley pronosticó que la demanda seguirá incrementándose por encima de la oferta durante ese período.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,63% y se comercializaba a US$ 70,74 el barril; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 72,76 y se valorizaba 0,73% en ambos casos para los contratos con entrega en septiembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,89%, mientras el título a 10 años rendía 1,24% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,20%. (Télam)