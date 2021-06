Las bolsas internacionales registraban hoy altibajos, mientras que el petróleo operaba con subas en los mercados de referencia.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos en su mayoría, según la agencia Bloomberg, en el marco de nuevas medidas de aislamiento en la región y el temor por las nuevas variantes de Covid-19.

Registraron pérdidas el índice japonés Nikkei con 0,81%; Hong Kong (Hang Seng) 0,94%; y Corea (Kospi) 0,46%; mientras que Taiwán (Taiex) se mantuvo plano con un avance del 0,04%.

Asimismo, también retrocedieron los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con caídas del 0,92% y 0,91% respectivamente.

Respecto de China, hoy el Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento económico anual del 8,1% al 8,5%.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con alzas: ascendían Londres (FTSE100) con 0,35%, Madrid (IBEX35) 0,04%, Milán (FMIB) 0,59%, Francfort (DAX) 1,05% y París (CAC40) 0,32%.

Lideran las ganancias sectores sensibles a la recuperación económica como el industrial y el financiero.

La Comisión Europea publicó hoy el indicador de sentimiento económico (ESI) de junio: el mismo se sitúa en 117,9 puntos, el nivel más alto de los últimos 21 años.

En tanto, en Nueva York las bolsas operan con alzas en una semana donde el mercado se muestra atento al índice de empleo estadounidense de junio que se publicará el viernes, y que podría brindar indicios sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal (FED)

El principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,40% hasta 34.421,11 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ganaban 0,17% y 0,03% respectivamente.

Las subas son generalizadas en todos los papeles, y son lideradas por los vinculados a la tecnología, la industria y los commodities

También suben los bancos, luego de que muchos de ellos anunciaran un aumento de los pagos a sus accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones.

A pesar de una ralentización en los últimos meses, el índice S&P 500 acumula 14% de ganancias en la primera mitad del año mientras que el Dow Jones y el Nasdaq ganaron 12%.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un retroceso de 0,70% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 126.536,30 puntos.

Por su parte, la Bolsa de Comercio porteña caía 1,31% y el índice Merval se ubicaba en 63.305,59 puntos, tras la recategorización de MSCI; y el riesgo país aumenta cinco unidades (0,3%) ubicándose en 1.592 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos mayormente negativos, con caídas de hasta 3,9% en Grupo Financiero Galicia (GGAL) y 3,8% en Banco Francés (BBAR).

De relevancia también para el país, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con alzas en los contratos con entrega en julio, y la soja repuntaba US$ 2,2 para ubicarse en US$ 500,8 la tonelada.

El maíz ascendía US$ 1,8 hasta US$ 267,7 la tonelada; y el trigo se mantenía sin cambios a US$ 237,4 la tonelada, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por su parte, el precio del petróleo presentaba alzas en los contratos con entrega en agosto, a causa de las buenas perspectivas de demanda pese a los rebrotes de coronavirus.

En ese sentido, se espera esta semana una nueva caída (la sexta consecutiva) en las reservas de crudo norteamericanas.

Por otra parte, el mercado sigue atento a la reunión del jueves de la OPEP+ donde se espera un nuevo aumento de producción diaria de barriles frente a la creciente demanda; y a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el restablecimiento del pacto nuclear de 2015.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,62% y se comercializaba a US$ 73,36 el barril; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 75,12 y se valorizaba 0,59%.

Por último, el bono a 30 años de EE.UU. mostraba un rendimiento de 2,10%, mientras el título a 10 años rendía 1,48% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,25%. (Télam)