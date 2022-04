Las bolsas internacionales operaban hoy con altibajos, mientras que el petróleo registraba ganancias en los principales mercados de referencia.

Pese a que las bolsas asiáticas y europeas operaban hoy con ganancias, Wall Street continuaba extendiendo las pérdidas de ayer a partir de la presentación de balances empresariales que mostraban ganancias menores a las esperadas o previsiones negativas, especialmente en el caso de firmas tecnológicas como Apple, Intel y Amazon.

En ese sentido, el Nasdaq, el índice que agrupa a las empresas del sector, cayó 10% en este mes, el peor periodo desde noviembre de 2008, afectado además por la posibilidad de mayores suba en las tasas de interés por la Reserva Federal (FED) estadounidense que suele provocar un menor apetito por los papeles con mayor riesgo.

Se prevé que la FED suba su tasa medio punto porcentual durante la reunión que desarrollará el próximo martes y miércoles.

Asimismo, los mercados continúan afectados por el impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya produjo datos macroeconómicos que presentan un estancamiento en Europa y Estados Unidos, que se suma a una inflación récord

En el caso del petróleo, el apetito se vio impulsado por el cambio de postura de Alemania, ahora favorable a sumarse a un embargo europeo contra las importaciones energéticas de Rusia; lo cual compensa el factor negativo de China, cuyos confinamientos no presentan signos de relajarse y podrían afectar a la demanda de crudo.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, según la agencia Bloomberg, en una jornada donde el índice de Tokio (Nikkei) no operó por ser feriado en Japón.

Anotaron ganancias el índice de Hong Kong (Hang Seng) con una suba de 4,01%, Corea del Sur (Kospi) 1,03%, Taiwan (Taiex) 1,05%; y los índices chinos de Shenzhen y Shanghai con alzas de 3,69% y 2,41%, respectivamente.

Mientras tanto, las principales bolsas europeas también operaban con resultados positivos: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,27%, París (CAC40) 0,35%, Francfort (DAX) 0,64%, Madrid (IBEX35) 0,79% y Milán (Ftsemib) 0,73%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, anotaba un rojo de 1,05% hasta 33.560,24 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq perdían 1,76 y 1,69%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,11% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.134,38 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja avanzaba US$ 6,15 para situarse en US$ 625,18 para los contratos con entrega en julio.

En tanto, para las entregas también en julio, el maíz subía US$ 2,46 hasta US$ 322,73 mientras que, por el contrario, el trigo retrocedía US$ 7,81 hasta US$ 391,13.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 2,14% y se comercializaba a US$ 107,62 el barril en los contratos con entrega en junio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 110,30 y se valorizaba 2,52% para la entrega también en junio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,95%, mientras el título a 10 años rendía 2,89% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,71%. (Télam)