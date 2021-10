Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa en los principales activos, mientras que el petróleo operaba en rojo.

El ánimo de los mercados hoy se vio afectado por la inflación y la falta de suministros global: la automotriz Volvo advirtió que el faltante de chips afectará a su producción, mientras que la multinacional de productos de consumo Unilever anunció que aumentó los precios a sus consumidores a un promedio global de 4,1% en el tercer trimestre.

En tanto, los inversores permanecen atentos a los últimos balances empresariales correspondientes al tercer trimestre, para analizar si las empresas están siendo afectadas o no por las subas en los costos y los problemas en las cadenas de suministro.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Retrocedieron el índice japonés Nikkei con una baja de 1,87%, Corea del Sur (Kospi) 0,19%, Hong Kong (Hang Seng) 0,45% y el índice chino de Shenzhen con 0,16%.

En tanto, registró alzas el índice chino de Shanghai con 0,22% mientras que Taiwán (Taiex) se mantuvo plano con una leve suba de 0,01%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en rojo en su mayoría: retrocedían Londres (FTSE100) 0,23%, Francfort (DAX) 0,13%, París (CAC40) 0,15%, y Madrid (IBEX35) 0,54% mientras que Milán (Ftsemib) marcaba la excepción avanzando 0,14% .

Respecto de los mercados de Nueva York, las bolsas registraban altibajos: el principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,17% hasta 35.547,24 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,03% y 0,43%.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 1,54% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.276,20 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja bajaba US$ 4,32 para situarse en US$ 453,32 para los contratos con entrega en noviembre.

Asimismo, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo retrocedían US$ 1,77 y US$ 1,84, ubicándose en US$ 210,53 y US$ 273,46 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con contracciones en los mercados de referencia para los contratos con entrega en diciembre, en el marco de una baja generalizada en todas las commodities industriales.

No obstante, el valor del crudo se mantiene cerca de los registros más altos desde 2014, debido a la escasez de carbón y de gas natural que impulsó a su demanda y una oferta insuficiente.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 1,58% y se comercializaba a US$ 82,10 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 84,47 y se desvalorizaba 1,57%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,14%, mientras el título a 10 años rendía 1,67% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,41%. (Télam)