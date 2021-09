Las principales bolsas internacionales registraban hoy valores mayormente positivos y el petróleo operaba con subas, tras una jornada en la que la suba del dólar y el fortalecimiento de los bonos del Tesoro norteamericano afectaron negativamente a los mercados de activos, en especial a los papeles tecnológicos.

Una suba en los bonos significa mayores pagos en intereses y, por lo tanto, un incentivo a alejarse de activos de mayor riesgo como los de las bolsas.

El traslado a los bonos obedece, en parte, a que los mercados presentan dudas sobre la fortaleza de la recuperación mundial, en un contexto de crecientes presiones de precios (especialmente, en la energía) y en donde la Reserva Federal estadounidense (FED) se prepara para retirar sus estímulos.

Asimismo, el impasse en las negociaciones de los congresistas demócratas y republicanos para aumentar o suspender el límite de endeudamiento del Gobierno impactó en el ánimo de los índices bursátiles.

Los índices de la región Asia-Pacífico cerraron con mayoría de pérdidas, según la agencia Bloomberg.

Anotaron bajas el índice japonés Nikkei con una caída de 2,12%, Corea del Sur (Kospi) 1,22%, Taiwán (Taiex) 1,90%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con retrocesos de 1,83% y 2,29% respectivamente.

La excepción a la regla fue Hong Kong (Hang Seng), que ganó 0,67%.

Luego de la incertidumbre que provocó globalmente durante la semana pasada, el gigante inmobiliario chino Evergrande decidió vender hoy por US$ 1.545 millones el 20% de acciones en el banco comercial Shengjing a una compañía estatal.

Sus acciones aumentaron hoy 14,98% en Hong Kong, aunque los inversores aguardan si la empresa podrá enfrentar o no un vencimiento de deuda en dólares para el día de hoy de US$ 47,5 millones.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) 1,07%, Francfort (DAX) 0,77%, Milán (Ftsemib) 0,54%, París (CAC40) 0,91% y Madrid (IBEX35) 1,09%.

Luego de un descenso en agosto, en septiembre la confianza volvió a repuntar entre los consumidores y los sectores industrial y de la construcción, de acuerdo a un indicador de la Comisión Europea.

De la misma forma, en los mercados de Nueva York las bolsas registraban ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,63% hasta 34.516,99 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,59% y 0,65% respectivamente; con el sector tecnológico liderando.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 1,47% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.745,90 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con alzas: la soja subía US$ 1,1 situándose en US$ 470,31 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo avanzaban US$ 1,48 y US$ 2,2 hasta US$ 211,12 y US$ 261,79 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo en los contratos con entrega en noviembre presentan alzas.

El valor se veía inicialmente presionado a la baja al comenzar el día por un reporte de la Administración de Información Energética estadounidense que indica que las reservas de crudo estadounidenses aumentaron por primera vez en ocho semanas en 4 millones de barriles.

Sin embargo, esta tendencia se revirtió por la débil situación energética mundial.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,58% y se comercializaba a US$ 75,73 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 79,37 y se valorizaba 0,35%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,06%, mientras el título a 10 años rendía 1,51% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,29%. (Télam)