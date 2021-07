Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en los principales activos y el petróleo operaba con subas en los mercados de referencia, en una jornada con optimismo luego de la decisión de la Reserva Federal (FED) de mantener su política de estímulo y la publicación de balances positivos, además de la decisión de China de llevar calma a los mercados.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, según la agencia Bloomberg.

Registraron ganancias Japón (Nikkei) con una suba de 0,73%, Corea del Sur (Kospi) 0,18%, Taiwán (Taiex) 1,56% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen que cerraron con alzas del 1,49% y 3,07% respectivamente.

De la misma forma, luego de fuertes pérdidas durante la semana, Hong Kong (Hang Seng) subió 3,30% luego de que China mandara un mensaje de calma frente a los recientes intentos de mayor regulación en los sectores de la tecnología y la educación privada.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con alzas alcanzando máximos históricos: ascendían Londres (FTSE100) con 0,88%, Madrid (IBEX35) 0,45%, Milán (Ftsemib) 0.99%, Francfort (DAX) 0,42% y París (CAC40) 0,51%.

Hoy se anunciaron nuevas cifras que confirman las tendencias de mayor inflación al promedio, y de baja del desempleo en el continente: la desocupación bajó a 5,7% y 15,26% en Alemania y España, respectivamente, en el segundo trimestre del año, mientras que la inflación interanual en el mismo periodo alcanzó 3,8% y 2,9%.

En tanto, en Nueva York las bolsas operaban también con signos positivos, con el Dow Jones y el S&P 500 marcando máximos históricos motivadas por los buenos balances trimestrales presentados por las empresas y el mensaje difundido ayer por la Reserva Federal (FED) tras su reunión monetaria.

La entidad resolvió ayer mantener sus tasas de interés en el valor mínimo (entre 0% y 0,25%), además de las compras de bonos mensuales de US$ 120 mil millones, y aseguró que continuará con su política monetaria de estimulo, sin planes inmediatos de retroceder con la misma pese al repunte de la inflación.

La institución monetaria señaló que se ha logrado progreso en las metas de inflación estable y bajo desempleo.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, avanzaba 0,55% hasta 35.124,73 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq subían 0,54% y 0,32% respectivamente.

En los mercados de criptomonedas, el bitcoin (BTC) llegó a los US$ 40.000 manteniendo de esta forma las ganancias obtenidas durante esta semana.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,64% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 125.479,90 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña avanzaba 0,69% y el índice Merval se ubicaba en 67.014,59 puntos; en tanto que el riesgo país disminuía una unidad (0,1%) ubicándose en 1.600 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos positivos en su mayoría con subas de hasta 3,1% en Ternium, y retrocesos de hasta 6,3% en IRSA.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con ganancias: la soja ascendía US$ 5,24 para ubicarse en US$ 531,40 la tonelada en los contratos futuros con entrega en agosto.

En tanto, en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz y el trigo ganaban US$ 2,85 y US$ 4,96 hasta US$ 219,09 y US$ 258,03 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo presentaba alzas: la Administración de Información Energética de Estados Unidos informó una caída en las reservas de crudo a 4,1 millones de barriles durante la semana pasada, regresando a niveles previos a la pandemia

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 0,94% y se comercializaba a US$ 73,07 el barril; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 75,46 y se valorizaba 0,96% en ambos casos para los contratos con entrega en septiembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,90%, mientras el título a 10 años rendía 1,25% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,20%.

(Télam)