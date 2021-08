Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia favorable en los principales activos y el petróleo operaba con caídas, en una jornada marcada por el anuncio de nuevos datos de empleo en los Estados Unidos.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con signo negativo en su mayoría, según la agencia Bloomberg, a la espera de los datos de Estados Unidos y con cautela frente a la expansión de la Covid-19 en la región.

Registraron caídas Hong Kong (Hang Seng) con una baja de 0,10%, Corea del Sur (Kospi) 0,18%, Taiwán (Taiex) 0,44%; y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 0,24% y 0,30% respectivamente.

En cambio, anotó ganancias Japón (Nikkei) con un alza de 0,33%.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban en su mayoría en verde apuntando a cerrar su mejor semana desde mayo: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,08%, Madrid (IBEX35) 0,56%, Milán (Ftsemib) 1,28%, Francfort (DAX) 0,21% y París (CAC40) 0,52%.

Los mercados del continente obtuvieron buenos resultados durante la semana gracias a balances trimestrales mejores de lo previsto y una serie de fusiones empresariales, que opacaron la suba mundial de casos de Covid-19.

En contraste, durante la jornada se anunció una caída inesperada en la producción industrial alemana de 1,3% intermensual (la tercera consecutiva) en junio debido a los problemas de suministro de bienes intermedios (especialmente de semiconductores en la industria del automóvil) de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas de ese país. ya que se esperaba un incremento de 0,5%.

En tanto, en Nueva York las bolsas también operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,46% hasta 35.225,56 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq se contraía 0,68%; con las financieras, las energéticas y el sector de materiales básicos liderando las subas; y retrocediendo las tecnológícas a causa de toma de ganancias, además del sector de salud.

Las subas se ven impulsadas por cifras que indican una recuperación más robusta del mercado de empleo.

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció hoy una caída de cinco décimas del índice de desempleo marcando 5,4% en julio, y registrando así el nivel más bajo en un año y medio.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin (BTC) subía 4,98% en las últimas 24 horas y superaba la barrera de los US$ 40.000.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 0,34% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 122.044,40 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña registraba una caída de 0,44% y el índice Merval se ubicaba en 65.840,14 puntos; en tanto que el riesgo país disminuía once unidades (0,7%) ubicándose en 1.580 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos positivos en su mayoría con subas de hasta 4% en Ternium (TX) y bajas de hasta 3,4% en Corporación América (CAAP).

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con alzas: la soja avanzaba US$ 2,94 para ubicarse en US$ 493,73 la tonelada en los contratos futuros con entrega en septiembre.

En tanto, también en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz y el trigo avanzaban US$ 1,18 y US$ 2,76 hasta US$ 219,97 y US$ 264,64 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo se encaminaba a su mayor pérdida semanal desde octubre del año pasado, como consecuencia de la preocupación por el impacto que podría llegar a tener la demanda a causa de la variante Delta de coronavirus y las nuevas restricciones en un momento en el cual los países productores están incrementando el suministro.

China, el segundo consumidor mundial de crudo, suspendió vuelos e impuso restricciones, incluyendo la suspensión del transporte público en diversas ciudades.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,69% para los contratos con entrega en septiembre y se comercializaba a US$ 68,61 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 71,03 y se desvalorizaba 0,36% para los contratos con entrega en octubre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,94%, mientras el título a 10 años rendía 1,30% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)