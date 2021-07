Las bolsas internacionales registraban hoy valores positivos, a la espera de referencias clave a partir de mañana, mientras que el petróleo operaba con bajas en los mercados de referencia.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados al alza, según la agencia Bloomberg.

Registraron ganancias el índice japonés Nikkei con 2,25%; Hong Kong (Hang Seng) 0,62%, Corea (Kospi) 0,89% y Taiwán (Taiex) 0,87%.

Del mismo modo, los índices chinos de Shenzhen y Shanghai avanzaron 1,98% y 0,67% respectivamente.

Luego de días de retrocesos, los mercados asiáticos se vieron impulsados por los máximos históricos del viernes en Wall Street y la disposición de ese día del Banco Popular de China de rebajar los encajes bancarios para liberar liquidez tras ciertos signos de desaceleración en la recuperación económica.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con alzas luego de comenzar la jornada con números en rojo: ascendían Londres (FTSE100) 0,18%, Madrid (IBEX35) 0,42%, Milán (FMIB) 0,94%, Francfort (DAX) 0,66% y París (CAC40) 0,55%.

En tanto, en Nueva York las bolsas operaban planas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,28% hasta 34.969,04 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ganaban 0,26% y 0,07% respectivamente, liderando los papeles financieros, inmobiliarios y de salud.

Esta semana, los mercados aguardarán datos de la inflación estadounidense, así como también los primeros reportes de resultados empresariales del segundo trimestre que comenzarán con los grandes bancos (incluyendo a JPMorgan Chase y Goldman Sachs) donde se esperan crecimientos del más del 60% interanual en las ganancias, los más elevados desde el ultimo trimestre de 2009 luego de la Gran Recesión.

Asimismo, estarán atentos a la comparecencia ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Por su parte, en el mercado de criptomonedas, el bitcoin (BTC) continua anclado en el mismo rango de las últimas semanas, cotizando alrededor de los US$ 34.000.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un avance de 0,88% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 126.532,30 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña ganaba 1,30%, tras el feriado del viernes, y el índice Merval se ubicaba en 63.183,25 puntos; en tanto que el riesgo país disminuía siete unidades (0,4%) ubicándose en 1.605 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos mayormente positivos con ganancias de hasta 2,1% en Central Puerto (CEPU) y caídas de hasta 2,8% en Cresud (CRESY).

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja ascendía US$ 5,79 para ubicarse en US$ 512,56 la tonelada en los contratos futuros con entrega en agosto.

En tanto, el maíz subía US$ 3,35 hasta los US$ 211,81 la tonelada, y el trigo retrocedía US$ 0,37 hasta los US$ 225,60 en los contratos futuros con entrega en septiembre.

Por su parte, el precio del petróleo presentaba caídas, luego de que el Brent alcanzara los US$ 78 la semana pasada, a causa de dudas por la recuperación de la demanda al ritmo previsto por los rebrotes de coronavirus y las posibles nuevas restricciones.

Este temor, se suma a la incertidumbre por una posible guerra de precios debido a la falta de acuerdo entre los países de la OPEC+ para aumentar gradualmente la producción de crudo en los próximos meses.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,82% y se comercializaba a US$ 73,95 el barril en los contratos con entrega en agosto; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 75,02 y se desvalorizaba 0,70% en los contratos con entrega en septiembre.

Por último, el bono a 30 años de EE.UU. mostraba un rendimiento de 1,99%, mientras el título a 10 años rendía 1,36% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)