Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en los principales activos mientras que el petróleo operaba en alza, en una jornada marcada por la publicación de balances empresariales correspondientes al tercer trimestre.

Desde septiembre, Wall Street y las bolsas internacionales se caracterizaron por la volatilidad debido a la creciente inflación global y la incertidumbre por la recuperación económica luego de la crisis del coronavirus.

Se espera que los balances corporativos correspondientes al tercer trimestre, cuyas publicaciones comenzaron la semana pasada, permitan aclarar el impacto que tuvieron los rebrotes del virus en los meses previos, y como las empresas están manejando la suba en los costos y los problemas en sus cadenas de suministro.

Hasta ahora los resultados han sido positivos, y esto permitió calmar a los inversores impulsando a las subas en las bolsas de hoy, motivadas sobre todo por las acciones tecnológicas y de consumo.

Asimismo, los aún débiles datos macroeconómicos provenientes de los Estados Unidos y China llevaron a los inversores a apostar a que los bancos centrales aún no retrotraerán sus estímulos monetarios.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con un alza de 0,65%, Hong Kong (Hang Seng) 1,49%, Corea del Sur (Kospi) 0,74% y Taiwán (Taiex) 1,17%.

Del mismo modo, cerraron con ganancias los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con subas de 0,70% y 0,86% respectivamente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó hoy a la baja las previsiones de crecimiento para el continente asiático de 7,6% a 6,5% debido a los rebrotes de coronavirus que sufrió en los últimos meses.

No obstante, continua manteniéndose como la región con mayor ritmo de expansión para este año.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde en su mayoría: avanzaban Londres (FTSE100) 0,16%, Francfort (DAX) 0,29%, Milán (Ftsemib) 0,39% y Madrid (IBEX35) 0,57% mientras que retrocedía París (CAC40) 0,15%.

De la misma forma, en los mercados de Nueva York las bolsas registraban ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales subía 0,51% hasta 35.440,00 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,60% y 0,54% respectivamente.

En Wall Street, tanto Johnson & Johnson como Procter & Gamble comunicaron balances que superaron las expectativas: para hoy también se esperan los reportes de Netflix y United Airlines.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 2,22% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 111.886,30 puntos.

En el mercado de criptomonedas, luego de años de retrasos y retrocesos, hoy debutó el primer fondo cotizado en bolsa directamente indexado al bitcoin (BTC): el ETF Proshares.

El fondo, en las primeras horas de operación, registro intercambios de 6 millones de acciones en los primeros 20 minutos (es decir, casi US$ 264 millones cambiaron de manos) y reigstró una suba de hasta 5,4%

En simultaneo, el bitcoin (BTC) aumentó hoy a US$ 63.274, para luego situarse en US$ 62.500: el maximo registro lo alcanzó en abril cuando se situó cerca de los US$ 65.000.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con ganancias: la soja subía 5,05% para situarse en US$ 453,87 para los contratos con entrega en noviembre.

Asimismo, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo avanzaban 0,2% y 3,31% ubicándose en US$ 209,94 y US$ 273,83.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con subas luego de alcanzar máximos en siete años en la jornada de ayer.

El alza se ve impulsada por las ultimas señales de Rusia que indican que el país no aumentaría su suministro de gas a los países europeos, una región afectada por la subas en el costo de la energía que ya comenzó a impactar directamente en los consumidores.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 0,61% y se comercializaba a US$ 82,94 el barril en los contratos con entrega a noviembre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 84,71 y se valorizaba 0,45%, en los contratos con entrega a diciembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,08%, mientras el título a 10 años rendía 1,62% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,39%. (Télam)