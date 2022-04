Las bolsas internacionales registraba hoy una tendencia positiva mientras que el petróleo operaba hoy con alzas en los mercados de referencia.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con mayoría de subas, según la agencia Bloomberg.

Anotaron alzas el índice japones Nikkei con un avance de 0,36%, Hong Kong (Hang Seng) 0,29%, Corea del Sur (Kospi) 0,17%, Taiwan (Taiex) 0,62% y el índice chino de Shanghai con 0,47%.

La única excepción la marcó la bolsa de Shenzhen que cayó 0,32%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE 100) 1,25%, París (CAC40) 1,10%, Francfort (DAX) 1,16%, Madrid (IBEX35) 1,43% y Milán (Ftsemib) 1,61%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,31% hasta 34.691.28 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq perdían 0,17% y 1,06%, respectivamente.

Las acciones de Wall Street, en particular, se mostraban afectadas por el tono más agresivo en las minutas de marzo publicadas esta semana por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) con el objetivo de reducir la inflación.

En dichas minutas, la FED mostró su intención de reducir su hoja de balance de activos por US$ 95.000 millones, además de considerar subas en sus tasas de interés de 50 puntos básicos en sus futuras reuniones.

Del mismo modo, los mercados cerrarán la semana en rojo por la guerra en Ucrania y las nuevas restricciones por rebrotes de coronavirus en China, que podrían afectar a su economía, aunque hay expectativas de que Beijing adopte nuevas políticas de estimulo en los próximos días.

Por su parte, la Bolsa de San Pablo operaba con una merma de 0,41% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 118.373,15 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 8,36 para situarse en US$ 612,97 para los contratos con entrega en mayo.

En tanto, para las entregas también en mayo, el maíz y el trigo subían US$ 3,44 y US$ 8,45 hasta US$ 301,76 y US$ 383,23, respectivamente.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex),avanzaba 0,32% y se comercializaba a US$ 96,34 el barril en los contratos con entrega en mayo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 100,63 y se valorizaba 0,05% para la entrega en junio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,72%, mientras el título a 10 años rendía 2,70% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,49%. (Télam)