Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en los principales activos, mientras que el petróleo operaba en verde.

Los mercados, que apuntan a cerrar su tercera semana consecutiva de avances, hoy se muestran motivados por la ronda de balances corporativos de las empresas en bolsa, los cuales presentaron, en su mayoría, resultados sólidos que superaron las previsiones, reflejando la recuperación de la economía mundial de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Hasta el momento, el 84% de las compañías superaron las estimaciones de los analistas.

En tanto, los inversores permanecen atentos a los últimos balances empresariales correspondientes al tercer trimestre, para analizar si las empresas están siendo afectadas o no por las subas en los costos y los problemas en las cadenas de suministro.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con un alza de 0,34%, y Hong Kong (Hang Seng) 0,42%.

En tanto, Taiwán (Taiex) cerró sin modificaciones, mientras que los índices chinos de Shanghai y Shenzhen registraron bajas de 0,34% y 0,14% respectivamente.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde en su mayoría: avanzaban Londres (FTSE100) 0,47%, Francfort (DAX) 0,72%, París (CAC40) 0,99%, y Milán (Ftsemib) 0,27% mientras que Madrid (IBEX35) marcaba la excepción al caer 0,21%.

Respecto de los mercados de Nueva York, las bolsas registraban altibajos pese a que se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,27% hasta 35.699,01 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 0,01% y 0,49%.

Se destaca el papel de American Express con un alza de 4,37% tras presentar sus resultados trimestrales, mientras que las tecnológicas Intel y Snap caen 11% y 24,65% (arrastrando a la baja al Nasdaq en su totalidad) al presentar resultados e ingresos menores a los esperados.

Mientras que la compañía de chips y semiconductores culpó a la escasez de componentes en el sector, Snap responsabilizó a los menores ingresos por publicidad debido a modificaciones que realizó Apple en su sistema operativo.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 3,46% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 104.006,90 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja bajaba US$ 1,38 para situarse en US$ 448,36 para los contratos con entrega en noviembre.

En cambio, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo retrocedían US$ 1,97 y US$ 6,34, ubicándose en US$ 211,51 y US$ 278,70 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con subas en los mercados de referencia para los contratos con entrega en diciembre, impulsadas por la escasez de reservas de crudo en los EEUU, con lo que cerraría la semana sin mayores cambios, luego de semanas de alzas generalizadas.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,56% y se comercializaba a US$ 82,96 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 85,06 y se valorizaba 0,53%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,14%, mientras el título a 10 años rendía 1,67% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,48%. (Télam)