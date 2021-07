Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa y el petróleo operaba con caídas en los mercados de referencia, en una jornada donde China anunció nuevas regulaciones a la actividad privada y continua la preocupación por la variante Delta de coronavirus.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con bajas en su mayoría, según la agencia Bloomberg.

Hong Kong (Hang Seng) tuvo una fuerte caída de 4,13% debido a la decisión de China de reforzar las restricciones a diversos sectores privados incluyendo a las tecnológicas de ese país, y al sector educativo prohibiendo que este último pueda obtener ganancias, lo que provocó un hundimiento de las acciones de estas empresas de hasta 41%.

También registraron pérdidas Corea del Sur (Kospi), 0,91%, Taiwán (Taiex) 0,96% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen, 2,34% y 2,28% respectivamente.

Por el contrario, Japón (Nikkei) registró una suba de 1,04% tras los máximos históricos de Wall Street el viernes.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con altibajos: descendían Londres (FTSE100) con 0,06%, Paris (CAC40) 0,03% y Francfort (DAX) 0,44% mientras que operaban con subas Madrid (IBEX35), 0,63% y Milán (FTSEMIB) 0,39%

En Nueva York las bolsas operaban con leves caídas, en una semana con el foco en una nueva reunión de la Reserva Federal, donde se espera una declaración sobre las perspectivas económicas.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,10% hasta 35.027,06 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 0,05% y 0,10% respectivamente.

En el mercado de criptomonedas, el valor del bitcoin (BTC) se disparó más de un 12% en las últimas 24 horas y superaron los US$ 38.000 por primera vez en seis semanas, luego de que trascendiera que empresas como Tesla, Twitter y Amazon estarían analizando usar las tecnologías del sector.

La Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 0,62% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 125.879,50 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña ascendía 1,60% y el índice Merval se ubicaba en 65.880,98 puntos; en tanto que el riesgo país se incrementaba 6 unidades (0,4%) ubicándose en 1.586 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos positivos en su mayoría, con ganancias de hasta 2,8% en YPF y 2,7% en Banco Macro.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja descendía US$ 2,57 para ubicarse en US$ 512,20 la tonelada en los contratos futuros con entrega en agosto.

En tanto, el maíz y el trigo retrocedían US$ 1,38 y US$ 2,94 hasta US$ 214,07 y US$ 248,38 respectivamente, en los contratos futuros con entrega en septiembre.

Por su parte, el precio del petróleo presenta retrocesos luego de cerrar la semana pasada con una leve alza.

Pese a la expectativa de que continúe el crecimiento de la demanda, persiste la preocupación por el repunte de contagios de coronavirus en muchos países, incluyendo a China, el mayor importador mundial de crudo.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,56% y se comercializaba a US$ 71,67 el barril; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 73,94 y se desvalorizaba 0,22%, en ambos casos para los contratos con entrega en septiembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,92%, mientras el título a 10 años rendía 1,28% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,20%. (Télam)