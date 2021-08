Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa en los principales activos y el petróleo operaba con caídas como consecuencia de la preocupación por los rebrotes de coronavirus.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos, según la agencia Bloomberg.

Registraron ganancias Hong Kong (Hang Seng) con una suba de 0,40% impulsado por las tecnológicas, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con alzas del 1,05% y 0,81% respectivamente.

Por el contrario, anotaron pérdidas Corea del Sur (Kospi) con una caída de 0,30% y Taiwán (Taiex) 0,23%.

Japón (Nikkei) no operó hoy por el feriado nacional del Día de las Montañas.

Durante el fin de semana, la Oficina Nacional de Estadística de China comunicó una ralentización en el crecimiento de las exportaciones como consecuencia de los rebrotes de coronavirus junto a las inundaciones y mal tiempo: las mismas aumentaron un 19,3% interanual en julio por debajo de lo previsto.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con altibajos luego de haber cerrado una temporada favorable de balances trimestrales: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,02% y Milán (Ftsemib) 0,43% mientras que retrocedían Madrid (IBEX35) 0,28%, Francfort (DAX) 0,12% y París (CAC40) 0,06%.

En tanto, en Nueva York las bolsas operaban con resultados mixtos mientras los inversores esperan los datos de la inflación norteamericana que se publicarán esta semana y que brindaran indicios sobre cuando la Reserva Federal (FED) comenzará a reducir sus compras de bonos.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,23% hasta 35.127,27 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 se contraía 0,19% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,09%; con las acciones energéticas e industriales liderando las bajas.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin (BTC) continúa su rally alcista y trepaba 3,17% a los US$ 45.990 en valores no vistos desde hace casi tres meses.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,10% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 122.686,90 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña registraba una caída de 0,16% y el índice Merval se ubicaba en 65.751,91 puntos; en tanto que el riesgo país se incrementaba once unidades ubicándose en 1.580 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos negativos en su mayoría con retrocesos de hasta 2,9% en Corporación América y 1,8% en YPF.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con bajas: la soja retrocedía US$ 0,64 para ubicarse en US$ 493,27 la tonelada en los contratos futuros con entrega en septiembre.

En tanto, también en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz y el trigo bajaban US$ 1,57 y US$ 1,75 hasta US$ 216,92 y US$ 262,44 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo registraba fuertes caídas regresando a niveles de mayo luego de haber cerrado su peor semana desde octubre con un retroceso del 7%.

La contracción se veía motivada por el temor a una ralentización en la demanda debido a los rebrotes de Covid-19 en momentos donde los países de la OPEP acordaron incrementar el suministro.

Un aumento en el stock de crudo estadounidense y la fortaleza del dólar (que también afectó a otras commodities como el oro que llegó hoy a su mínimo desde marzo) también son causas del desplome.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 3,54% para los contratos con entrega en septiembre y se comercializaba a US$ 65,86 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 68,46 y se desvalorizaba 3,17% para los contratos con entrega en octubre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,96%, mientras el título a 10 años rendía 1,32% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)