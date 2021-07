Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa en los principales activos y el petróleo operaba con caídas en los mercados de referencia, en una jornada afectada por las bajas en los gigantes tecnológicos chinos y a la espera de definiciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) cuya reunión monetaria se desarrollará entre hoy y mañana.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Registraron ganancias Japón (Nikkei) con una suba de 0,49% arrastrando los cierres de Wall Street en máximos históricos de ayer, y Corea (Kospi) 0,23%.

Por el contrario, Hong Kong (Hang Seng) cerró con una fuerte caída de 4,22%, la mayor desde mayo del año pasado y acumulando una caída de casi 10% en las ultimas tres sesiones, debido a las recientes medidas regulatorias de China en diversos sectores que impulsó a los inversores a vender sus tenencias.

En el sector educativo, ahora las empresas deberán registrarse como asociaciones sin fines de lucro y, por tanto, no podrán tener ganancias.

Por su parte, en el sector tecnológico se instrumentaron en los últimos días múltiples medidas como, por ejemplo, el establecimiento de un salario mayor al mínimo en las empresas de reparto de alimentos; y regulaciones antimonopólicas en los derechos musicales en empresas como Tencent.

Asimismo cayeron Taiwán (Taiex) 0,77% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen que marcaron rojos de 2,49% y 3,33% respectivamente, y el Yuan llegó a su mínimo desde abril.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con caídas, impulsadas por las pérdidas señaladas en las acciones chinas y los rebrotes de coronavirus en la región: descendían Londres (FTSE100) con 0,43%, Madrid (IBEX35) 1,15%, Milán (Ftsemib) 0.88%, Francfort (DAX) 0,62% y París (CAC40) 0,68%.

En tanto, en Nueva York las bolsas operaban con alzas, a la espera de la reunión de la Reserva Federal (FED) que permitirá ofrecer pistas acerca de la lectura de la entidad sobre la inflación de ese país, y sobre cuando planea proceder con las políticas de estimulo y tasas de interés. Se espera que la marcha atrás en las políticas expansivas se postergue nuevamente, al menos hasta septiembre.

Por otro lado, los mercados se encuentran de la espera de una seguidilla de publicaciones de balances trimestrales de empresas como Alphabet, Apple, Microsoft, Pfizer y Boeing.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,25% hasta 35.055,38 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 0,64% y 1,31% respectivamente.

En los mercados de criptomonedas, el bitcoin (BTC) cayó nuevamente a alrededor de los US$ 37.500, habiendo llegado a un pico de US$ 40.581, luego de que Amazon negara rumores de que podría comenzar a aceptar criptomonedas en su plataforma.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 1,02% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 124.722,10 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña retrocedía 0,52% y el índice Merval se ubicaba en 65.188,71 puntos; en tanto que el riesgo país se incrementaba en una unidad (0,1%) ubicándose en 1.587 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos negativos en su mayoría con caídas de hasta 3,7% en Despegar, siendo IRSA la excepción a la tendencia con una suba de 19,2%.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con ganancias. La soja ascendía US$ 5,51 para ubicarse en US$ 524,60 la tonelada en los contratos futuros con entrega en agosto.

En tanto, en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz ganaba US$ 1,38 hasta US$ 217,81 y el trigo se mantenía sin cambios a US$ 248,75.

Por su parte, el precio del petróleo presentaba pocas modificaciones hoy: pese al aumento de contagios en diferentes países y al incremento de suministro hasta fin de año acordado por la OPEP+, se espera que se cumplan los pronósticos de demanda y que continúe la escasez de oferta.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 0,21% y se comercializaba a US$ 71,76 el barril; en tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 74,54 y se valorizaba 0,05% en ambos casos para los contratos con entrega en septiembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,90%, mientras el título a 10 años rendía 1,24% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,20%.

(Télam)