Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa en sus activos más destacados, mientras que el petróleo operaba con pérdidas.

Los mercados, pese a que su mayoría se encaminan a cerrar la semana con ganancias, transitan una jornada negativa a partir de la retracción de las empresas tecnológicas, luego de que gigantes como Amazon y Apple anunciaran balances trimestrales que no cumplieron con las expectativas.

En el caso de Apple, la misma estimó en US$ 6.000 millones las pérdidas por los problemas en las cadenas de suministro y dejó de ser hoy la empresa que cotiza en bolsa más valuada en el mundo, dejando el puesto a Microsoft, cuyas acciones subieron 47% en el ultimo año.

En ese sentido, la ultima tanda de resultados corporativos encendieron las preocupaciones sobre una posible ralentización de la economía a partir de los persistentes problemas en las cadenas de valor y la vinculada alza en los costos.

A esta problemática, se le suman el temor por la inflación y la consecuente suba en las tasas de interés: según datos publicados hoy, la eurozona registró una inflación del 4,1% interanual en el actual mes de octubre, la mayor cifra desde julio de 2008, impulsada sobre todo por los precios de la energía que subieron en un 23%.

Al mismo tiempo, los mercados prestaban atención a los acontecimientos de la reunión de los líderes del G20 en Roma.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores mixtos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con un alza de 0,25%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 0,82% y 1,60% respectivamente.

Por el contrario, cerraron en rojo Corea del Sur (Kospi) con una baja de 1,29%, Hong Kong (Hang Seng) 0,70% y Taiwán (Taiex) 0,32%.

En China, el gigante inmobiliario Evergrande nuevamente escapó del default, luego de realizar un pago de un bono offshore en dólares, cuyo periodo de gracia finalizaba en la jornada de hoy.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas: retrocedían Londres (FTSE100) 0,40%, París (CAC40) 0,05%, Francfort (DAX) 0,39% y Milán (Ftsemib) 0,23%, mientras que Madrid (IBEX35) se mantenía sin modificaciones.

Las bolsas de Nueva York también registraban mayoría de pérdidas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,07% hasta 35.753,79 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 0,34% y 0,41%.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,60% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.071,10 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja mermaba US$ 1,47 para situarse en US$ 451,85 para los contratos con entrega en noviembre.

Por su parte, para las entregas en diciembre, el maíz avanzaba US$ 1,48 hasta US$ 223,03 mientras que el trigo caía US$ 1,56 a US$ 282,28.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con caídas en los mercados de referencia para los contratos con entrega en diciembre: el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 0,97% y se comercializaba a US$ 82,01 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 84,19 y se desvalorizaba 0,15%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,95%, mientras el título a 10 años rendía 1,57% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,50%. (Télam)